Novo lice omiljene splitske plaže: "To je bio izazov za sve nas"

Splitske gradske vlasti odlučne su prije lokalnih izbora završiti projekt plaže na Žnjanu za koju tvrde kako će biti među najuređenijima na Mediteranu. Ekipa Dnevnika Nove TV provjerila je što o ovom mega projektu kažu Splićani, ali i kako veliko gradilište izgleda iz zraka.

Žnjanski plato osam mjeseci od početka radova gotovo da je neprepoznatljiv. Sa zanimanjem se komentiraju sve novosti na gradilištu.

"Vidjet ćemo kako će biti, samo neka bude za nas Splićane ovdje. Da se možemo lijepo kupati", rekla je Katja iz Splita.

"Po slici to djeluje sve nešto divno i krasno, ali da će to baš tako bit, i to do iduće godine... teško", rekla je Marija iz Splita.

"Čini mi se dobro šta će bit i zelene površine. Doduše sad se ne vidi, sad je beton. Ali sviđa mi se što žele dobit novi Marjan, to je Splitu falilo", rekla je Ivana iz Splita.

Prije sadnje sedamsto stabala, pri kraju su radovi na betoniranju.

"Mi brojimo tjedne do toga trenutke, i to ne deset tjedana nego tjedan dva, da bi završili ove zadnje objekte. Šta se tiče pripreme terena za hortikulturu, to je sad slijedeći veliki zahvat i to nam je jako bitno jer je ona krajobrazna, ona pojavnost projekta koja će se vidjeti u naravi", rekao je voditelj projekta Žnjan Zoran Jakelić.

Vrijednost investicije premašuje 45 milijuna eura bez PDV-a. Prvi susjedi skromnih su očekivanja.

"Da ne bude kao do sad, kako tko dođe, izbaci smeće iz auta tamo iza zidića. To je bilo uobičajeno, a sad je sve stvar građana", rekla je Anka iz Splita.

"Ja živim ovdje jedno pedeset godina i sve faze Žnjana sam doživio. Ja sam se tu s dicom išao kupati kad ničeg drugog nije bilo, samo par brodova", rekao je Josip iz Splita.

Gradska vlast, odlučna u namjeri da projekt dovrši, postavila je kratak rok.

"To je bio izazov za sve nas koji smo participirali na projektu. Od ljudi na pripremili vođenju projekta, nadzorne službe, pa do izvođača koji su se svi dobro ja bi rekao i pripremili i opremili da mogu ovakav zahvat izvesti na ispravan način. Mi smo poštivali izričaj projekta do točke i zareza", rekao je Jakelić.

Na pitanje hoće li sve biti gotovo do roka, gradonačelnik Splita Ivica Puljak ovako odgovara.

"Naša ideja je bila da to bude gotovo do ljetne sezone i mislim da će se to i dogodit", rekao je Puljak.

"Bit će sigurno dobro. Ali ja mislim da više ljudi ovi koji su se tu kupali, da to više neće bit baš tako. Mada kažu da će bit, ali ako budu tu ti hoteli, nema to više besplatno ništa", rekao je Neno iz Splita.

Prvi čovjek grada uvjerava u suprotno.

"Plaža će se značajno povećat, na plaži će bit i jedan ljetni šank zajedno s ležaljkama i suncobranima. Ali većina plaže će bit slobodna za sve građane i zaista je ideja da to bude plaža za građane", rekao je Puljak.

Iz zraka pozornost privlače zanimljive betonske konstrukcije.

"Skakaonice su jedine točke gdje smo isturili šetnicu preko linije obale, koju nismo dirali u projektu, a amfiteatar je mjesto za sve vrste manifestacija", rekao je Jakelić.

Plato koji je nasut zbog dolaska pape Ivana Pavla Drugog u Split godinama je bio simbol bespravne gradnje. Na rušenje se odlučio HDZ-ov Krstulović Opara, za čijeg mandata je i proveden natječaj koji Žnjan vidi kao rekreacijsku zonu.

Ugovor o koncesiji s Vladom je potpisao njegov nasljednik Puljak, i to na rok od četrdeset godina, kad bi se investicija trebala financijski isplatiti. A građanima će se, čini se, isplatiti već od - idućeg ljeta.

