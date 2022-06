Najdraži modni dodatak svake dame je nakit.

Odabir nakita mnogo govori o našoj ličnosti. O tome tko smo, šta nas inspirira, o našem karakteru, o tome šta volimo. Isto tako, jedan komad nakita, može sasvim izmijeniti naš izgled i učiniti da ostavimo snažan dojam na sredinu oko nas.

U Regna setu, imate čak četiri komada vrhunskog nakita od kojih svaki ima posebnu čar i moć da ostavi neodoljiv pečat na Vaš izgled. Čitav set je ukrašen najpopularnijim motivom srca, motivom nježnosti i romantike. Osmišljen je da istakne prirodu svake dame: odvažnost, ženstvenost i hrabrost.

Prilikom nošenja nakita važno je da pravilno kombinirate različite komade. Ukoliko nosite naušnice, kombinirajte je sa narukvicom. Ogrlicu koja plijeni pažnjom možete dopuniti prstenom. U ovom setu imate sve što vam je potrebno: ogrlicu, prsten, minđuše, narukvicu.



No, ono što je jako bitno je na koji način nosite nakit. Uz Regna set, možete osloboditi svoju maštu!

Osjećajte se kao zvijezda:

Uvrstite u svoj izgled ogrlicu ili prsten – oni će obogatiti svaki odjevni detalj i dati mu sasvim drugačiju notu. Svaki komad ovog seta djeluje profinjeno i odlično se uklapa sa elegantnom kombinacijom za posebnu priliku, večernji izlazak ili važan događaj. Možete ga stilizirati uz svečanu haljinu, kao i uz kombinezon. Bilo šta da odaberete, sigurno ćete biti primijećeni.

Pristaje uz poslovni stil:

Nakit ne morate samo nositi u posebnim prilikama. Zašto ne biste svakodnevnu poslovnu kombinaciju obogatili raskošnim prstenom ili minđušama? Tajna Regna seta leži u tome da se odlično prilagođava različitim stilovima. Začinite klasični poslovni stajling sa ovim pozlaćenim komadima nakita koji će osvježiti bilo koju košulju ili sako.





Nosite ga svakodnevno:

Uz ovaj nakit postaćete kreativni i maštoviti! Zaigrajte se i obogatite casual odjevne varijante komadima iz ovog seta i Vaš će izgled poprimiti sasvim novu dozu modernog šika. Ovo je nakit namijenjen onima koji razumiju snažan utjecaj sitnih detalja na sveukupan izgled. Uskladite prsten i narukvicu sa vašom omiljenom haljinom, ili provjerite kako vam Regna ogrlica pristaje na novu majicu. Nema tog outfita koji ovaj set neće podići i obogatiti.

Udoban za nošenje



Regna set je pažljvo dizajniran da bude udoban za kožu. Zaobljen sa unutarnje strane, svaki komad možete nositi satima i nećete osjećati težinu, niti će vam biti neugodan na koži.

Mnoštvo je razloga zbog kojih vrijedi posegnuti za ovim šarmantnim aksesoarom:

• lijep nakit nikad ne izlazi iz mode

• osjećat ćete se samopouzdano i primijećeno

• pristaje uz različite odjevne kombinacije

• suptilnog, ali odvažnog izgleda

• lagan i ugodan na koži

• nosiv u svim prilikama

Regna set – set koji će obilježiti nezaboravne momente i istaknuti Vašu unutarnju ljepotu.



Unaprijeđena i sigurna kupnja putem interneta – samo na Dokishop stranici pronađite Regna – set nakita i ostvarite nevjerojatne popuste.

PR Foto: PR



Kako bi do kraja bili odani svojim kupcima, Dokishop trgovina nudi povrat novca, bez dodatnih pitanja i bez komplikacija. Dakle, ako iz bilo kojeg razloga želite vratiti proizvod, slobodno to možete učiniti i novac će vam biti vraćen.



NAPOMENA: Popust na ovaj set je vremenski ograničen i traje do ponoći ili do isteka zaliha. Zato požurite, jer je na zalihama koje se tope velikom brzinom ostalo samo par komada Regna seta nakita.



Unesite dašak glamura u svaki dan!