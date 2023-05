Hrvatsku trese nestašica prasadi zbog čega je prasetina postala skuplja od janjetine i to drastično. Proizvođači tvrde kako je za sve kriva politka.

Tomislav Filipović ima više od 100 janjadi i iako mu je proizvodnja drastično poskupjela, kaže neće odustati.



"Uvijek gledam stočarsku proizvodnju kroz pet godina. Dakle, u tih pet godina bude zarada manja, nekad veća. Ne može gledati na nivou jedne godine. Mislim da se ne smije tako lako odustajati. Dakle, treba pratiti jedan duži period", poručuje.

Ističe, najveći problem je računica jer cijena mesa nije otišla gore. A pravi apsurd je da je cijena prasadi puno veća od cijene janjadi. "Krmača oprasi 10 prasaca, ovca da jedno ili dva janjeta. Ali evo, borimo se", kaže. Prasad je skupa jer je ima sve manje.

Antun Golubović, uzgajivač crne slavonske svinje, predsjednik odbora za svinjogojstvo kaže da prasadi nema dovoljno. "Cijena je jako visoka. Od 5, 6 i do 7 eura. U selu sada za krizmu, krštenje, pričest ili svatove, jednostavno ne možete naći odojka, jednostavno ih nema", kaže.

Nešto jeftinija može se naći iz uvoza.

"Zamislite sada kad smo imali 12 kuna prije godinu dana, to vam je euro i 60. Očisćeno prase. A nas je koštala proizvidnja 2, 2,20. I mi ti dampinškim cijenama jednostavno nismo mogli konkurirati i prošla jesen je bila kobna za zemaljski uzgoj. Svi oni koji su imali 2,3,5 do 10 krmača takvih krmača je 80% poklano", napominje.

Zbog čega Hrvatska nije samodostatna.

"Svi nam tvrde uporno da mi imamo 50 do 55% samodostatnosti za naše potrebe, a ja tvrdim da imamo tek 25%. A to je od krmače do poli ce, značio ono što se oprasilo u RH što je uzgojeno i zaklano u RH. Mislim da to od 25% više nije", kaže Golubović.

Procjena je da bi Hrvatska bila samodostatna u svinjogojskoj proizvodnji kada bi se 200 mladih odlučilo uzgajati svinje, kaže novinarka Dnevnika Nove TV Matea Drmić.

"Vjerujte da sada ne bi mogli naći 23 farmera zainteresirana za 200 krmača pa čak pod uvjetom da dobiju ključ u ruke, bez ikakvog zaduženja", kaže Golubović.

Da bi hrvatsko tržište zadovoljili nama trenutno nedostaje 62 tisuće krmača. A sve dok je tako Hrvati će jesti sve skuplju prasetinu.

