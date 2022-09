Europa smanjuje proizvodnju svinjskog mesa. Najveći danski proizvođač svinjetine najavio je ukidanje 350 radnih mjesta jer su farmeri zbog golemih troškova energenata i stočne hrane prestali isporučivati potreban broj životinja. Sve se prelijeva i na Hrvatsku, koja uvozi gotovo polovicu potrebne količine svinjetine.

Osječka tržnica proteklih dana je ostala bez jedne mesnice, a svinjogojci nisu pretjerano začuđeni.

Iz Udruge velikih proizvođača upozoravaju da se broj zaklanih svinja u Hrvatskoj smanjuje brže nego u Europi. Na pad proizvodnje upozorava i Hrvatska poljoprivredna komora (HPK).



''U Hrvatskoj je danas 12 posto niža cijena svinja nego inače u ostalim europskim zemljama'', istaknuo je Antun Golubović iz Odbora za svinjogojstvo HPK-a.



Dodatan udarac su skuplji energenti i stočna hrana. Upravo zbog toga Europa je počela zatvarati cijele pogone. Za Hrvatsku koja je samodostatna s tek 55 posto i ovisi o uvozu, to su loše vijesti.



''Sve zemlje od kojih mi uvozimo i svinjsko meso i živu prasad imaju višak proizvodnje - između 120 i 170 posto od svojih potreba. Mi imamo manjak, prema tome, ako oni odluče smanjiti svoju proizvodnju, a vidimo da Njemačka, Danska i Nizozemska to već rade, mi ćemo ostati bez tržišta na kojem smo do sada kupovali'', upozorio je Vladimir Margeta s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta u Osijeku u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Marinom Bešić Đukarić.

Drugim riječima, mogli bismo ostati bez svinjskog mesa.

''Mi ćemo uvoziti sve dok u Europi ne bude samodostatnost na 100 posto. Samo da se poravna na 100 posto, mi smo gotovi, a ne daj Bože da to bude i nešto ispod'', upozorava Golubović.

Manjak uvoznog mesa dovest će do novih poskupljenja.



''Vrlo je teško predvidjeti što je, činjenica je da će mesa faliti, činjenica je da će ono biti više cijene nego što je sad. Koliko - mislim da će rast cijena pratiti porast svih ostalih cijena'', smatra Margeta.



Financijski iscrpljeni kupci strahuju jer Vladine mjere su obuhvatile samo dio već poskupjelog mesa.

Pomoći može samo rast domaće prozvodnje, ali uz ovakve trendove, samodostatnost bi već sljedeće godine mogla pasti ispod 50 posto.

