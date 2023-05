Poskupljuje sve, pa tako i pretplate za mobitel i internet. Zasad je, doduše, samo jedan teleoperater najavio poskupljenje, a ministra Butkovića to je neugodno iznenadilo. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Amela Čilić.

U moru poskupljenja kućni se budžet stanjuje i na mobitelu. Svi ga imaju, neki plaćaju i po više pretplata, no za minute razgovora i internet nekako će se lakše izdvojiti.

"Ne planiram mijenjati paket, uvijek uzmem veliki paket, koliko god da ga platim uvijek imam osjećaj da sam dobila više nego što sam platila", kaže Klara."Za sve građane to je veliki trošak i onako je sve poskupilo", smatra Jadranka.

Poskupljenje je zasad najavio samo A1 i to za osam i pol posto. Tako, ako vam je mjesečna pretplata za mobitel i Internet 25 eura - sada ćete je plaćati 27 eura i 12 centi. Druga dva operatera odgovaraju kako zasad neće podizati cijene, a budu li, na vrijeme će obavijestiti potrošače. HAKOM je još lani operaterima dozvolio usklađivanje s inflacijom. Ministar je s njima razgovarao početkom godine.

"I s telekomima smo razgovarali, mnogi od njih koriste mjere koje su u jako i njoma jako dobro došle vezane uz povećanje električne energije, i to deset postotno povećanje, razgovaramo s njima, do toga najvjerojatnije, još nismo sigurni, ali neće doći ni do toga", poručivao je ministar Oleg Butković u siječnju. Pet mjeseci kasnije, najmanje jedan operater kao da se ne sjeća razgovora s ministrom.

"Ne znam zaista što se sad tu događa, moram pozvati jednog tog teleoperatora na razgovor, da vidimo jer nije bilo o tome riječi, pa ću vam više reći kad ih vidim", rekao je Butković u četvrtak. Malo toga država sada uopće može napraviti, kaže stručnjak za telekomunikacije. Operateri odgovaraju samo svojim vlasnicima. A dobri poslovni rezultati legitiman su cilj.

"Vlada može zamoliti operatore, može razgovarati s njima, ali nema nikakav način da ih spriječi u nakani da dignu cijene, ako oni to žele", kaže Đuro Lubura, stručnjak za telekomunikacije. Država im je dala regulativu, a operateri odgovaraju samo svojim vlasnicima.



