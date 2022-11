U Hrvatskoj, prema procjenama, živi 170.000 ljudi koji su bolovali ili boluju od raka. Nakon postavljanja dijagnoze, životi im se u potpunosti mijenjaju i važna je koordinacija svih u sustavu. Udruga Jedra, koja pomaže oboljelima od raka pluća, u utorak je predstavila novu kampanju koja se bavi tom temom – "Budi glas koji vodi".

Udruga Jedra pokrenula je novu kampanju naziva "Budi glas koji vodi" čiji je cilj pomoći ljudima koji boluju od raka. Zbog toga predlažu uvođenje posebnih koordinatora onkološke skrbi koji bi bili dostupni za sva pitanja 170.000 ljudi iz Hrvatske koji imaju ili su imali rak.

"Istraživanje koje smo proveli jednostavno je reklo da im je potrebno više konzultacija s medicinskim sestrama. S druge strane, rekli su da im je potrebna informacija o popratnim pojavama: kako živjeti s karcinomom pluća, kome se javiti kada imaju problem. Mislim da je tu ključna stvar da moramo osigurati više informacija. Onkološka skrb je zaista zahtjevna", rekla je Sandra Karabatić, predsjednica spomenute udruge.

Bolest je važno otkriti na vrijeme jer otkrije li se, primjerice, tek u četvrtom stadiju, mogućnost da će pacijent preživjeti narednih pet godina iznosi oko 20 posto.

Pacijenti se izgube u sustavu

O borbi s rakom u Hrvatskoj reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus razgovarala je s Markom Jakopovićem, pročelnikom Zavoda za tumore pluća i sredoprsja Kliničkog bolničkog centra Zagreb. On je na početku komentirao ideju da se uvedu koordinatori koji bi pomagali pacijentima

"Problem je što se pacijenti izgube u zdravstvenom sustavu. Ideja koordinatora, s kojom smo mi započeli prije oko dvije godine, je da pacijenti imaju osobu koja dogovara pretrage pa da bolesnici ne lutaju sami tražeći mjesta gdje bi ih napravili", rekao je.

"Koordinatori i naše medicinske sestre u zadnje dvije ili tri godine rade stvarno odlično. To značajno olakšava stvari našim bolesnicima koji se jednostavno izgube po putu", dodao je.

Redovi pred pučkim kuhinjama i socijalnim samoposlugama sve duži, police sve teže napuniti: "Jedva spajamo kraj s krajem"

Reporterka Dnevnika Nove TV nakon završenog političkog dijela klimatskog samita: "Investirat ćemo više od četiri milijarde eura u modernizaciju željeznica"

Zbog toga se, nastavio je Jakopović, nada da će Ministarstvo zdravstva to prepoznati kao dobar korak naprijed i koordinatore uvesti u cijeli zdravstveni sustav.

"Mi smo to uveli prisiljeni COVID-om i potresima. Uveli smo to kad smo se selili i to stvarno dobro funkcionira. Problem zdravstvenog sustava je što nas relativno malo. Fali sestara, liječnika, ljekarnika i to se neće riješiti brzo. Moramo pronaći način da najbolje iskoristimo ono što imamo", objasnio je.

Važnost ranog otkrivanja raka

Zatim ga je Baus upitala o borbi s rakom pluća od kojeg, istaknuo je Jakopović, najviše obolijevaju pušaći i bivši pušaći, koji čine njih 85 do 90 posto.

"Obično se to javlja u starijoj životnoj dobi – 60 godina ili više – ali sve osobe koje puše 20 ili više godina čine rizičnu populaciju", rekao je.

Međutim, dodao je Jakopović, čini se da rak pluća puno brže napreduje kod mlađih osoba.

"Vjerojatno biologija same bolesti i genetika same bolesti dovodi do toga. Većina mlađih bolesnika često nisu ni pušaći. Očito postoji neka genetska greška koja dovodi do raka pluća", rekao je.

Novi udar na džepove građana, poskupljuje jedna od najbitnijih namirnica: "Jest ćemo ga manje..."

Što se tiče simptoma, Jakopović je rekao da je problem kod otkrivanja ove bolesti u tome što pluća ne bole.

"Kada se jave simptomi, obično je prekasno. Većina naših bolesnika su pušači pa, kad kašlju ujutro, misle da je to normalno jer puše. Međutim, svaki kašalj koji traje četiri ili pet tjedana nije normalan i u tom bi se slučaju građani trebali javiti liječniku", rekao je.

VIDEO Dimne bombe, transparenti i ležanje na glavnom zagrebačkom trgu: Klimatski aktivisti prosvjedovali protiv UN-ove konferencije

Na kraju ga je Baus pitala o uvođenju programa ranog otkrivanja raka.

"Mi smo prvi u Europi i drugi na svijetu koji smo uveli nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća za osobe starije od 50 godina koje su pušaći i bivši pušaći. Krenuli smo od 1. listopada 2020. godine i uspjeli smo napraviti više od 10.000 CT-a osoba koje su rizične. Otkrili smo stotinjak karcinoma, ali se najveći pomaci očekuju u sljedećih nekoliko godina jer će osobe koje su imale uredne nalaze svake godine ponovo dolaziti na CT-ove", zaključio je Jakopović.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr