Ustavnopravna stručnjakinja Sanja Barić na društvenim je mrežama komentirala trakavicu vezanu uz predsjednika Vrhovnog suda koja se po medijima poteže već danima.

Na društvenim mrežama pojavio se neobičan post ustavnopravne stručnjakinje Sanje Barić. U nekoliko koraka razriješila je problem oko kojeg se državni vrh u Hrvatskoj nateže posljednjih dana.

Kako je napisala, treba stati na loptu, a dalje je procedura jasna. Državno sudbeno vijeće primi izjave predsjednik Zorana Milanovića kao odbijanje sva tri kandidata i raspiše novi Javni poziv. Kandidatkinja se javi na poziv, Milanović je predloži, Sabor izglasa novu predsjednicu Vrhovnog suda.

Osim toga, nadležnima savjetuje poboljšanje zakona. Smatra da svi, nakon čišćenja pravosuđa, mogu iz ove zavrzlame izaći kao pobjednici. Njezino razmišljanje podržali su brojni korisnici Facebooka u komentarima.

"Ajde sad stanimo na loptu i napravimo najbolju stvar. Svi imate velikog, sve ok, ali hajde napravimo dobro iz svega.

1) DSV - primi izjave PRH kao odbijanje sva 3 kandidata i raspiši novi Javni poziv.

2) Javi se na poziv.

3) PRH - predloži.

4) HS - izglasaj tu kvalitetnu kandidatkinju.

5) Izmijenite i poboljšajte odredbe Zakona o sudovima za ubuduće.

6) Položimo oružje, svi, i čistimo pravosuđe zajedno, svi.

7) Počnimo misliti o kvalitetnim kadrovima svugdje, uvijek.

8) Pomažimo - PRH, HS i Vlada RH - jedni drugima, da napravimo najbolje za državu.

9) Čuvajmo institucije i vladavinu prava.

10) Ok je, svi možete izaći kao pobjednici, i mi građani možemo dobiti stvarnu kvalitetu pravosuđa. Nije bitno tko je što do sada "zeznuo". Ajmo van iz ovoga!

Vrlo je jednostavno i izvedivo, dosta junačenja. Imamo izlaz, gore opisani, gdje su svi pobjednici. Izaberimo to! Napravimo jednom pravi iskorak, stvarni iskorak", napisala je Barić na Facebooku.