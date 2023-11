Ukidanje mjere roditelj-odgojitelj nije protuustavno: "Nisam vjerovao da će se pojaviti političar koji će se usuditi to napraviti"

Antina supruga bila je korisnica mjere roditelj odgojitelj od 2016. godine kada je mjera i uvedena. Nije oduševljen današnjim vijestima s Ustavnog suda da ukidanje ove mjere nije protuustavno.

"Što ja tu mogu? Prihvaćam to da nije pravno utemeljena, mislim da to nije dobro ni za hrvatske obitelji ni za Hrvatsku državu. Nisam vjerovao da će se to ukidati, da će se pojaviti političar koji će se usuditi to napraviti, ali očito ja živim u paralelnom svemiru", rekao je Ante.

Pročitajte i ovo POZIV DOMAGOJA MIKIĆA Od Vanje su svi digli ruke, ali njegova obitelj vjeruje da mu vi možete pomoći: "To je sve što mu sada možemo pružiti"

Podsjetimo, mjeru je uveo bivši gradonačelnik Milan Bandić. Roditelji, većinom majke mjesečno su dobivale 5000 kuna za troje ili više djece. Sadašnja vlast smatrala je da je ta mjera koju su naslijedili neustavna pa su je željeli izmijeniti i postupno ukinuti.

Visoki upravni sud potvrdio je njihov zahtjev zakonitim. Udruga roditelja odgojitelja i ostali podnijeli su ustavnu tužbu zbog toga. Sada se oglasio Ustavni sud.

"Ustavni sud na sjednici održanoj 14. studenog 2023. godine dijelom je odbio, a dijelom odbacio ustavne tužbe podnositelja podnijete protiv odluke Visokog upravnog suda koje se odnose na mjeru roditelj odgojitelj", poručili su iz Ustavnog suda.

Iz grada Zagreba zadovoljni.

"Od samog početka smo argumentirali da se radi o neustavnoj mjeri koju smo naslijedili. Neustavnoj jer je ženama priječila pravo na rad. Priječila je pravo upisa u vrtić", istaknula je Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika Zagreba.

Pročitajte i ovo čudo usred mora Dramatično spašavanje usred Pacifika: Hrvati pronašli dva izgubljena ribara, plutali su čak 500 kilometara od otoka

"Hrvatska udruga roditelja odgojitelja danas nema reakcija. Kažu nikakvu službenu vijest s Ustavnog suda nisu dobili. I Željka Markić smatra da nije u redu što o ovome doznaje iz medija.

"Bez da smo mi kao stranka u postupku U ime obitelji i udruga HURO koji predstavljamo pet tisuća roditelja koji brinu o 20 tisuća djece dobili ikakvu informaciju o odluci Ustavnog suda", istaknula je Markić.

Kažu komentar će dati kada ih se o odluci službeno obavijesti.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.