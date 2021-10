Izgradnja i opremanje šest brzih brodica za uspostavu hitne pomorske medicinske službe vrijednosti 76.440.000 kuna značajni je iskorak prema još kvalitetnijoj i dostupnijoj hitnoj medicinskoj skrbi na hrvatskim otocima, naglasio je ministar zdravstva Vili Beroš.

Ministar zdravstva Vili Beroš potpisao je u Zadru Ugovor o javnoj nabavi za izgradnju i opremanje šest brzih brodica sa zajednicom ponuditelja Tehnomont Brodogradilište Pula i ISKRA brodogradilište 1 d.o.o. iz Šibenika.



Uz zadarsku luku Gaženica, brodice će biti stacionirane na vezovima u Malom Lošinju, Rabu, Šibeniku, Supetru i Dubrovniku. Isporuka šest opremljenih brzih brodica predviđa se u iduća 24 mjeseca, a uz uspostavu hitne pomorske medicinske službe, brodice i pripadajuća oprema koristit će se i za potrebe traganja i spašavanja u slučajevima pomorskih nesreća i pomorskih katastrofa.

U okviru tog projekta prethodno je nabavljeno i 12 automatskih biokemijskih analizatora koji su u svrhu obavljanja medicinsko-biokemijskih pretraga već u primjeni na ukupno 12 ispostava županijskih Zavoda za hitnu medicinu, Blatu na Korčuli, Korčuli, Lastovu, Mljetu, Jelsi, Supetru, Šolti, Preku, Visu, Cresu, Malom Lošinju i Rabu. Njihovom upotrebom utvrđivat će se neophodnost hitne intervencije prijevoza bolesnika u najbližu bolničku ustanovu.

Dio projekta sufinancira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ i to u iznosu od 85 posto temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanog između Ministarstva zdravstva, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, dok se preostalih 15 posto osigurava putem nacionalnog financiranja.

Ovo je važan projekt ne samo za hitnu medicinu nego je i velik napredak u pomorskoj medicini u Hrvatskoj te u cjelokupnom hrvatskom zdravstvu, istaknula je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu (HZHM) Maja Grba-Bujević: ''On donosi modernu i kvalitetnu opremu koja će osim bolje zdravstvene skrbi omogućiti bolje uvjete rada onima koji svoju profesiju vide u spašavanju tuđih života. Brodice namjenski izgrađene i opremljene za hrvatsku pomorsku medicinsku službu podignut će kvalitetu skrbi za sve ozlijeđene i oboljele u hrvatskom priobalju.

''Sve to govori o velikim pomacima u segmentu hitne medicinske skrbi te smo u cilju svrstavanja u rang s europskim zemljama uvrstili Hitnu helikoptersku medicinsku službu i u Nacionalni plan razvoja zdravstva 2021. do 2027. čije programiranje je u tijeku'', izjavio je Beroš dodajući da se osim velikih infrastrukturnih ulaganja u hitni medicinski sustav kontinuirano ulaže i u ljudske resurse.



''S današnjim danom imamo 81 specijalista i 117 specijalizanata hitne medicine koji će uvelike doprinijeti povećanju kvalitete hitne medicinske skrbi. Dio specijalizacija sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 85 posto, a preostalih 15 posto osigurava Ministarstvo zdravstva te se planiraju daljnje specijalizacije i takav oblik sufinanciranja i u budućnosti'', naglasio je Beroš.



Također, projektom sufinanciranim od strane Europskog socijalnog fonda ukupne vrijednosti više od devet milijuna kuna do kraja 2022. godine educirat će se ukupno 1824 radnika iz područja hitne medicine medicine te će se u sklopu projekta eUsavršavanje u vrijednosti od gotovo pet milijuna kuna provesti kontinuirano usavršavanje zdravstvenih djelatnika u hitnoj medicini na daljinu, istaknuto je u priopćenju Ministarstva zdravstva.



Kako bi se osigurala dodatna znanja i vještine medicinskih sestara i tehničara za samostalan rad u hitnoj medicinskoj službi, putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti provest će se i specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine ukupne vrijednosti 100 milijuna kuna.



Istodobno, putem mehanizma DG REFORM-a u tijeku je odobravanje projekta tehničke pomoći za telemedicinsko povezivanje vozila izvanbolničke HMS s OHBP-ima kako bi se omogućio prijenos vitalnih parametara pacijenata i konzultacije medicinskih sestara i tehničara sa specijalistima hitne medicine.



''Izvanbolnička hitna medicinska služba temeljni je oblik primarne zdravstvene skrbi i prva karika u lancu zdravstvenog sustava. Svjesni smo da je još puno izazova pred nama, ali naš rad i kontinuirana ulaganja poput današnjeg potpisivanje ugovora za brze brodice potvrđuju našu jasnu viziju napretka hitne medicinske službe'', zaključio je Beroš.