Horor obitelji iz hrvatskog grada: "On je tempirana bomba. Bojimo se izaći iz stana, netko bi mogao stradati"

Nedavni stravičan napad u školi u Prečkom šokirao je cijelu Hrvatsku, a uz to što je počinjen monstruozan zločin, razotkrivene su sve manjkavosti sustava koji skrbi o osobama s psihičkim oboljenjima. Povjerenje u nadležne institucije poljuljano je do mjere da, nažalost, svi moramo živjeti u strahu hoće li se ponoviti sličan slučaj.

Povjerenje u institucije poljuljano je i obitelji koja živi u stambenoj zgradi u Gospiću te, kako kaže, godinama trpi uznemiravanje jednog susjeda u 60-im godinama. S obzirom na to da strahuju za vlastitu sigurnost žele ostati anonimni, no obratili su nam se kako bi iznijeli teškoće koje su ih zadesile te skrenuli pozornost na inertnost institucija koje bi trebale reagirati.

"Naš susjed je psihički bolesna osoba, dugi niz godina svojom galamom u kasne sate i lupanjem nekim teškim predmetima po podu, zidovima i stubištu našega ulaza remeti javni red i mir. I tako cijele noći do jutra jer po danu uglavnom spava. On ima neki strah, to su vjerojatno posljedice rata s obzirom na to da je branitelj, a uz sve konzumira i alkohol, dok lijekove ne, kako smo doznali. Čovjek je tempirana bomba, što ako se nešto dogodi, netko može nastradati. On će dobiti dijagnozu i, naravno, nitko neće biti kriv", priča član obitelji.

"Sve to postalo je neizdrživo jer svi stanari u zgradi ne spavaju noćima, a bojimo se i izlaziti iz stana", dodao je.

Policija je, kažu, na njihove pozive dolazila nebrojeno puta.

"Od toga, nažalost, nema koristi. Jer kad dođu, on ili se umiri ili im ne otvara vrata ili mu ispišu kaznu. I nakon toga kažu nam da tu njihova nadležnost prestaje te da bismo trebali podići privatnu tužbu. A što ona može riješiti kad je u pitanju bolesna osoba? Ili kažu da mora reagirati liječnik ili hitna medicinska pomoć ako je potrebno. Kontaktirali smo i liječnicu opće medicine, koja nam je rekla da ga ona ne može uzeti za ruku i odvesti na liječenje."

"Neki savjetuju da njegovu obitelj tražimo da ga pošalje na liječenje, međutim nitko od njih ne želi komunicirati s njim. On živi sam. Obratili smo se i Ministarstvu branitelja, koje nas je usmjerilo na područnu jedinicu u Gospiću, međutim ništa se nije poduzelo. Jednostavno ne znamo kome bismo se više obratili da se riješi naš problem, ali i da ta osoba dobije odgovarajuću psihološku pomoć", zaključuju zabrinuto.

