Rekonstrukcija Mrtvaške na otoku Iloviku već duže vrijeme izvor je niza briga za otočane, a među najvećima su školovanje djece te dostupnost bolnica i liječnika. Za petak je najavljen novi prosvjed, naime, kako kažu, dosadašnja rješenja, ako ih se tako uopće može zvati, parcijalan su pristup problemu.

''Već prvoga dana preusmjeravanja brodske linije na Mali Lošinj zbog jakog je juga obustavljena plovidba po novoj ruti Ilovik – Mali Lošinj, tako da naša djeca nisu u mogućnosti ići u srednju školu u Mali Lošinj, učiteljica viših razreda osnovne škole ne može doći raditi na Ilovik, onkološki pacijent koji živi na otoku, inače hrvatski branitelj, nije mogao otići po svoju redovnu terapiju, pošta ne može otići s otoka ni doći na otok. Svega toga ne bi bilo, da imamo mogućnost pristajati u uvali Mrtvaška na najjužnijoj točki otoka Lošinja, do koje Ilovčani mogu ploviti po svakakvom vremenu i tijekom cijele godine'', upozorili su otočani Ilovika ukazujući na to da je Ilovik nepotrebno odsječen od svijeta zbog loše pripremljenog projekta dogradnje luke Mrtvaška.

Loše je krenulo od samog početka

Projekt izgradnje luke Mrtvaška zamišljen je kao projekt koji će stanovništvu otoka Ilovika pružiti bolje povezivanje s otokom Lošinjem i kopnom, naime, Mrtvaška bi trebala biti polazišna luka ne samo za brodove do Ilovika, nego i za nove planirane linije s Lošinja prema Rabu, Pagu i Zadru.

No, projekt od samog početka izaziva nezadovoljstvo među stanovništvom, posebno na Iloviku, i to prvenstveno zbog ukidanja mogućnosti pristajanja brodova na najkraćoj i najsigurnijoj liniji prema Lošinju.



Naime, projektom je bilo predviđeno ukidanje linije Ilovik – Mrtvaška, a potom je zbog nezadovoljstva lokalnog stanovništva iz Županijske lučke uprave koja je nositelj projekta najavljena mogućnost izgradnje privremenog privezišta za vrijeme trajanja radova, no od toga se odustalo.



A u međuvremenu, kako je upozorilo Vijeće mjesnog odbora Ilovik, otok je zbog loše pripremljenog projekta dogradnje uskraćen za medicinsku skrb, regularno obrazovanje 14 učenika, opskrbu dućana, OPG-ova i šest restorana.



Upozorili su da je linija prema Mrtvaškoj ukinuta odlukom ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića i gradonačelnice Malog Lošinja Ane Kučić, uz potporu primorsko-goranskog župana Zlatka Komadine.

Mještavi se protestno okupili na Iloviku - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Trebao je to biti projekt koji će im olakšati život, a sad ih tjera s otoka, upozorili su mještani Ilovika početkom kolovoza zanaime, kako je upozorila predsjednica Vijeća mjesnog odbora Ilovika: "Kompletan način života nam je na pauziranju".Najviše brige izazvalo je pitanje nastave, naime, kako je tada rekao, koji se vratio na Ilovik nakon života u Rijeci, odvjetnik koji zastupa mjesni odbor: ''Mi smo sami ovdje na Iloviku, uz pomoć naših iseljenika, uredili i opremili školu da djeca imaju pristojne uvjete za školovanje i sada kada u školi imamo desetero djece i kada nam se u zadnjih desetak godina 1000 posto povećao broj djece, oni nam režu noge. Sada strahujemo da će se obitelji s djecom morati iseliti s otoka, da djeca neće moći ići na srednjoškolsku nastavu u Lošinj i vraćati se natrag. Pitanje je to egzistencije, školovanja''.Ovakvim katastrofalnim projektom i još gorom organizacijom radova počinje uništenje možda jedinog otoka na Jadranu koji je postigao ogromni pozitivni skok u broju djece, mladih obitelji i uopće stanovnika, upozoravali su već mještani ovoga ljeta, a novi prosvjed je najavljen za petak 8. listopada, u 10 sati ispred Gradske uprave uz poruku: ''Ilovčanima nitko neće oduzeti pravo na život''.

Trebao je to biti projekt koji će im olakšati život, a sad ih tjera s otoka: "Kompletan način života nam je na pauziranju"

Orkanska bura dodatno im zagorčava život: Liječnik radi samo srijedom, imaju četiri radna mjesta i neiskorišten potencijal



Predstavnici Ilovika su u četvrtak 7. listopada pozvani u Mali Lošinj na razgovor s predstavnicima Gradskog vijeća i Lučke uprave, a gradonačelnica Malog Lošinja za Novi list je u jednom od svojih zadnjih istupa kazala da rade na drugom rješenju, ''kojim bi se uz korištenje manje, brze brodice, osigurao prijevoz srednjoškolaca do Mrtvaške i prijevoz učiteljice viših razreda na Ilovik. Ostali bi i dalje koristili liniju koja će ići prema Malom ili Velom Lošinju, ovisno o vremenskim prilikama. Grad Mali Lošinj i Županija osigurali su sredstva za održavanje ove linije, odnosno za pokrivanje dodatnih milja, u odnosu na liniju Ilovik – Mrtvaška koju je brodar na liniji dosad održavao''.

Komadina nudi rješenje, hoće li zadovoljiti otočane?

Iz Ureda župana Komadine dan uoči najavljenog prosvjeda stiglo je priopćenje da je župan u suradnji s resornim upravnim odjelom te ravnateljicom osnovne škole u Malom Lošinju Olivelom Franko dogovorio rješavanje problema odvijanja nastave u područnoj školi na Iloviku.

Usprkos promjeni reda vožnje prema otoku Iloviku izvođenje nastave u kombinaciji razredne nastave odvijat će se nesmetano jer učiteljica živi i radi na otoku Iloviku, potrdila je Franko.



Učiteljica koja radi u kombinaciji predmetne nastave i putuje s Lošinja i u izmijenjenim okolnostima najranije bi u školu stigla ujutro u 9:30, a vratila se brodom u 12:30 sati.



Za izmijenjene okolnosti zatraženo je odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja uz suglasnost osnivača za početak predmetne nastave u 9:30 umjesto u 8 sati te skraćivanje nastavnog sata na 40 minuta sukladno članku 51. stavak 5 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, kako bi se nastava nesmetano odvijala.



Učiteljica bi jedan dan u tjednu radila duže i vraćala se u 17 sati i na taj način održali bi se svi nastavni sati prema planu, a izvanredno u slučaju vremenskih nepogoda izvodila bi se nastava on line.



No teško da će takvo rješenje zadovoljiti ljude s Ilovika, naime, već prvog dana preusmjeravanja brodske linije na Mali Lošinj brod zbog juga nije isplovio pa učiteljica viših razreda nije mogla na Ilovik, četvoro srednjoškolaca nije moglo na Lošinj, a izostala je i opskrba.



Na problem je otvorenim pismom upućenom Komadini prije dva dana upozorilo i troje vijećnika nezavisne liste u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije Boris Popović, Iva Rinčić i Davor Štimac.

Podsjećaju da uvođenjem linije Ilovik – Mrtvaška proteklih 10 godina Ilovik bilježi demografski procvat, obnovu škole, kvalitetniji život na otoku, gospodarski i turistički prosperitet, zdravstvenu skrb gotovo kao i samim Lošinjanima. Usporedbe radi, škola na Unijama je prošli tjedan zatvorena zbog nedostatka učenika.