Tjedan dana od tragedije na Malom Lošinju, u kojoj je mladić preminuo u vozilu hitne pomoći jer je helikopter koji su tražili bio u kvaru, a o čemu je izvještavao Dnevnik Nove TV, vojska je prekinula šutnju.

Pred kamere Dnevnika Nove TV stao je drugi čovjek Oružanih snaga i priznao ono što su prije toga negirali - imali su zabilježen poziv za hitan let! Ali čekali su papir!

Reporterka Ivana Pezo Moskaljov razgovarala je s general-pukovnikom Sinišom Jurkovićem, zamjenikom načelnika Glavnog stoćera OSRH.

Tko ne govori istinu - vi ili hitna pomoć Primorsko-goranske županije koja kaže da je tražila medicinski prijevoz helikopterom za 37-ogodišnjeg mladića s Malog Lošinja, ali ga nije mogla dobiti jer je helikopter bio u kvaru? Vi kažete da poziv niste ni zabilježili?

"Dozvolite mi prvo da izrazim sućut obitelji i prijateljima u ime MORH-a i Oružanih snaga. Jasno je definirana procedura hitnog zračnog medicinskog prevoženja. Naručitelj prijevoza - u ovom slučaju hitna medicinska pomoć, radio-vezom najavljuje da će biti hitni zračni medicinski prijevoz s određene lokacije, broj pacijenata i druge ključne informacije.

Taj naručitelj prijevoza je u tom momentu dužan popuniti papir koji ide ovlaštenoj osobi u zapovjedno središte, a zaključuje ga pilot kada izvrši svoju zadaću. Od te najave do samog obrasca traje dvije do četiri minute. Mi u ovom slučaju konkretnom, kad je mladić preminuo, nismo ni evidentirali, jer takav pisani zahtjev nije ni došao. A i netom prije toga izvijestili smo Hitnu pomoć u Rijeci da helikopter nije spreman za izvršenje zadaće i da imamo neispravnost i da je otklanjamo."

Dakle, poziv je bio?

"Poziv je bio na radio-vezi, ali nama je ključan ovaj dokument."

Ako je hitna situacija čemu čekati papir?

"Ne možete samo na nečiji poziv, ajte amo, ajte tamo, ajte ovo, ajte ono, ipak smo ozbiljni sustav koji počiva na procedurama, pravilima, propisima, zakonima i važećim zapovijedima."

Dobijete li uvijek pisani zahtjev?

"Uvijek, uvijek i nijedan put helikopter nije poletio da nije bilo pisanog zahtjeva."

Koliko je ozbiljan kvar bio na helikopteru?

"Zbog nevremena koje vladalo tada na Krku i na cijelom području, nekoliko smo puta prekidali radove tako da je helikopter bio spreman sutradan."

Zbog čega niste poslali zamjensku letjelicu?

"U Splitu imamo još jedan helikopter, s dvije dežurne posade, za hitni medicinski prijevoz, i imamo dva helikoptera koji služe za ostale zadaće - prijevoz organa, potragu i spašavanje, razmješteni su u Lučkom i Divuljama, međutim, zbog najave olujnog nevremena, nismo ih prebacivali jer smo procijenili da ćemo riješiti sami neispravnost."

U isto vrijeme, na Krku imate i drugi kvar na drugom helikopteru. Prema informacijama kojima raspolaže Dnevnik Nove TV, otkazao mu je automat nagiba?

"Je!"

Kvar je star tri tjedna, koliko je prizemljen?

"Je! Otpočeli smo proces zamjene tog dijela koji je trajao tri tjedna, vjerujem da će danas, sutra u jutarnjim satima biti operativan i spreman za zadaće."

Kakvo je sad stanje na Krku?

"Od sinoć su tri prijevoza izvršena."

Jesu li kvarovi na helikopterima posljedica loše odrađenog remonta?

"Ne bi ja to definirao, nemamo takvih procjena. Jako puno je naleta, puno ih koristimo i neminovno je da dolazi do određenih neispravnosti. Vrijeme će pokazati je li to učestalo ili ne."

Nisu ugroženi medicinski letovi i akcije spašavanja?

"Apsolutno ne, jedino ako na određenoj lokaciji i u određenom vremenu nisu zadovoljeni svi uvjeti sigurnosti leta. Imamo dovoljan broj posada i raspoloživih helikoptera."

Koliko je reklamacija na obavljenim radovima bilo od završetka remonta do danas i zbog čega?

"A ne bih to sad mogao, trebao bih pogledati, ne bih se sad usudio..."

Još dva helikoptera imaju garanciju, tko će ubuduće snositi troškove otklanjanja kvarova i određenih nepravilnosti?

"MORH i Oružane snage, na našem je proračunu i to je to."

Strateška važnost

Hrvatski zavod za hitnu medicinu ozvijestio je da Hitna medicinska služba ima jasno propisane standarde koji su obvezujući za sve razine sustava.

"Na temelju sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj za razdoblje 2014.-2020. U tijeku je provedba projekta uvođenja hitne pomorske medicinske službe brzim brodicama kroz koji će se

povezivati otoke i obalno područje Republike Hrvatske kako bi se osigurala učinkovita hitna medicinska skrb. Hitna pomorska medicinska služba uključivat će šest brodica s potrebnom opremom za pružanje hitne medicinske skrbi, a bit će stacionirani u lukama na lokacijama Mali Lošinj, Rab, Zadar, Šibenik, Supetar i Dubrovnik. Kroz isti projekt već su nabavljeni automatski biokemijski analizatori za laboratorijsku dijagnostiku koji se koriste na ispostavama županijskih zavoda za hitnu medicinu na lokacijama Cres, Mali Lošinj, Rab, Jelsa, Supetar, Šolta, Vis, Blato na Korčuli, Korčula, Lastovo i Mljet."

"Uspostava hitne helikopterske medicinske službe od strateške je važnosti za Republiku Hrvatsku, te je kao takva uvrštena u Nacionalni plan razvoja zdravstva 2021.-2027. U tijeku je programiranje financijskih sredstava u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2021. – 2027. kako

bi se osigurala sredstva iz fondova Europske unije za daljnje korake u uvođenju HEMS-a."

"Sve navedeno ukazuje na kontinuirana ulaganja i jasnu viziju napretka hitne medicinske službe kao i transparentno definirane standarde koji su obvezujući za sve djelatnike, na svim razinama sustava. No, za nesmetanu provedbu istih potrebno je zajedništvo svih nas kako bismo osigurali najbolje uvjete i usluge djelatnicima i pacijentima. Slijedom toga, apeliramo na pojedince koji imaju eventualna saznanja o nepravilnostima u hitnoj medicinskoj službi da kontaktiraju nadležni županijski zavod za hitnu medicinu

koji je obvezan promptno reagirati na sve potencijalne anomalije u sustavu i iznalaziti rješenja na dobrobit naših djelatnika i pacijenata."

