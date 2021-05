Prema proljetnim prognozama Europske komisije, BDP će nam porasti 5 posto, dok se u sljedećoj godini predviđa rast od 6,1 posto. To znači da će u 2022. godini BDP nadmašiti pretkriznu razinu. Iz Bruxellesa kažu da će na oporavak hrvatskog gospodarstva najviše utjecati izvoz usluga, prije svega u turizmu, privatne potrošnje i investicija. Neke od njih danas smo snimili. Od ulaganja u duhansku, do ulaganja u IT industriju. Grade se tuneli, ceste i - brodovi.

Nakon četiri godine - položena je kobilica novog polarnog kruzera koji se gradi u 3. maju za australskog naručitelja

"Vrlo smo ponosni na ovaj dan i početak izgradnje našeg drugog polarnog kruzera", kazao je Glen Moroney, vlasnik SENIC grupe. U luksuzu broda s čak šest zvjezdica uživat će 220 putnika. Tu su i najnoviji ekološki standardi.

''3. maj je ugovorio u ovom trenutku gradnju brodskog trupa i opremanja tog dijela u kojem je 3. maj izrazito vičan'', istaknuo je direktor brodogradilišta 3. maj Edi Kučan. Što je prepoznao jedan brodar. Želi još pet brodova. Vrijednost investicije više od 860 milijuna eura. Prvi brod izgrađen je u Uljaniku, a ovaj riječki trebao bi biti dovršen 2023. godine.

''Ovaj kruzer postao je jedinstven hrvatski proizvod vrhunske kvalitete. Toga trebamo biti svjesni i ponosni na naše inžinjere i stručnjake koji su sudjelovali u njegovoj izgradnji'', rekao je premijer Andrej Plenković.

700 radnika na Istarskom ispilonu

Gradi se, dovršava Istarski ipsilon, ali i probija druga cijev tunela Učka. Na terenu je svaki dan oko 700 radnika. Radovi idu brže od planiranog.

''Planiramo dionicu Cerovlje Lupoglav pustiti prije roka, početkom sedmog mjeseca. Druga jako bitna informacija je da radovi jako dobro napreduju na tunelu Učka. Nismo bili pogođeni koronavirusom i bit će u roku završeni'', rekao je direktor BINA Istra Dario Silić.

Za zelenu Hrvatsku: Ulaganja zbog kojih uspješno pratimo Europski zeleni plan, u pogon uskoro idu još dvije sunčane elektrane

Ulaganja BAT-a, Infobip ne staje

Ne zaustavlja se ni proizvodnja. Gotovo 200 milijuna kuna British American Tobacco ulaže u svoju istarsku tvornicu. Granice ne postoje ni za Infobip. Prvi hrvatski jednorog galopira prema novim uspjesima. IT tvrtka iz istarskog Vodnjana ne staje s razvojem.

''Razgovarali smo o jedno jako zanimljivom strateškom projektu za Hrvatsku 2030. gdje smo predložili partnerstvo s Vladom, fokusirano na otvaranje 1000 radnih mjesta unutar Infobipa u području umjetne inteligencije'', kazao je osnivač i izvršni direktor Infobipa Silvio Kutić.

A svako novo radno mjesto u zemlji s više od 140 tisuća nezaposlenih, prilika je koju treba prepoznati, poduprijeti i iskoristiti.

