Do Uskrsa je još malo više od mjesec dana, a zbog inflacije već sada je jasno da će biti skuplji nego ikada. Reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš provjerio je cijene blagdanskog stola i jedino što nas u idućih tridesetak dana može spasiti su akcije.

Da je Uskrs sada, košaricu bismo platili znatno više nego lani. Ono što je bilo pet kuna sad je euro, a neke su cijene i dvostruko veće.

"Možda se ne razumijem, ali malo je za nas preskupo", poručila je Menuna iz Zagreba. "Čovjek je tu da se prilagodi, nemate izbora jednostavno", dodaje Zdenka.

U inspekciju je krenula ekipa Dnevnika Nove TV i to kao stari Latini: Ab ovo to jest od jaja. Tijekom Uskrsa potroši ih se između 20 i 25 milijuna komada. Odnosno oko 6 po osobi. Prema burzi cijena Ministarstva poljoprivrede cijene jaja u godinu dana duplo su skuplje. Točnije, jaje L razreda skuplje je za 90, a M razreda za 100 posto!

"Znamo da u ovom trenutku nema mogućnosti držanja kokica na otvorenom, to je područje cijele Europske unije. Zato je sve u zatvorenom. A znamo da u zimskim mjesecima treba biti 33 stupnja, treba zagrijati te prostore i tu je veliki problem", objašnjava Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore.

I tako su plin i žitarice koje su poskupjele i do 300 posto, paket jaja povisili na 3 eura. Tročlana obitelj kupit će dva. Prosječni Hrvat za Uskrs pojede pola kilograma šunke. U baranjskoj pušnici Petra Dobrovca bit će spremne već za tjedan dana.

"To su prekrasne šunke bez kosti panglovane. Šunka će biti za kuhanje, 13,5 eura kilogram", govori Dobrovac reporteru Dnevnika Nove TV Dini Golešu.

Cijena svinjetine u veleprodaji u godinu dana porasla je od 50 do 75 posto. Domaćim stočarima cijenu šunke ruši uvozna roba pa je proizvodnja više stvar tradicije nego zarade.

"Spašavamo Njemačku, Austriju ili gore već sjeverne zemlje, a našu uništavamo", smatra proizvođač Dobrovac.

Kilogram odojka je na tržnici 7,5 eura, a janjetine od 13 do 15. Vezice mladog luka i rotkvice po euro. A na stolu će biti i nekog sira. Cijena mu varira jer vrsta je mali milijun. No za usporedbu, uzet ćemo onaj koji u aplikaciji 'Kretanje cijena' u sve tri trgovine stoji isto. To je trapist i za pola kilograma treba izdvojiti 6,30 eura.

Bilanca za tročlanu obitelj je sljedeća: Kilogram mesa za ručak, kilogram i pol šunke, pola kile sira, 20 jaja, dvije vezice luka i vezica rotkvica stoje od 42 do 50 eura. Do Uskrsa je još 35 dana, a ako počevši od danas svaki dan sa strane stavite euro i pol, osnovne namirnice mogli biste podmiriti od ušteđevine.

