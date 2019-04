Nisu sve obitelji ovog Uskrsa mogle biti na okupu. Nova generacija hrvatskih ekonomskih iseljenika - sve je brojnija. U jednoj razdvojenoj slavonskoj obitelji Uskrs je provela i naša osječka ekipa.

Pero i Tomislav preko video poziva pozdravljaju se već pet godina. Obitelji Kajinić dvoje djece živi u Irskoj te i ove blagdane provode odvojeno. Nisu svi na okupu, ali blagdanski je stol spreman.

''To je uvijek bio moj običaj da ja to idem u crkvu posvetit, ali sad je to malo drugačije. Bit će janjetina. Janjetina je glavno jelo ovdje kod Iraca. Janjetina mora bit na stolu za vrijeme Uskrsa'', kaže Tomislav iz daleke zemlje.

Iako nema do mamine kuhinje hrana se i može zamijeniti, ali obitelj ne. ''Hrvatska je uvijek moj dom. Najviše mi nedostaje obitelj'', kaže Tomislav kojeg roditelji vide tri puta na godinu.

Trenutačno ih u domu čeka samo zagrljaj najmlađe kćeri. ''Vjerojatno će i ona otići za boljim. Svatko ide tamo gdje je bolje, a mi ćemo ih dočekivati raširenih ruku s punim stolom'', kaže Gordana Kajinić, Antunovac.

Blagdane na daljinu dijeli sve više obitelji. Druga je opcija dalek, ali i skup put. ''Procijenio bih da je otišlo više od 100, 150 mladih ljudi iz ove župe. Nemamo mladosti, nemamo podmlatka, nemamo budućnost'', kaže Andrija Vrbanić, župnik, Župa sv. Rozalije. Ali vjera u povratak ipak postoji.



