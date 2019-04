Svečano uskrsno euharistijsko slavlje u zagrebačkoj Katedrali predvodio je u nedjelju zagrebački nadbiskup i kardinal Josip Bozanić. U homiliji se osvrnuo na radnike brodogradilišta u Puli i Rijeci rekavši kako mnogi "vapaji govore o tome da radnici ondje mjesecima dolaze na posao, a ne dobivaju nikakvu plaću i to u dijelovima domovine za koje sa kaže da su najrazvijeniji".

"Kako je to moguće? Sigurno da o tome znaju ljudi iz politike, kako iz lokalne tako i one najviše. Moguće je da se trebaju rješavati problemi koji su se dugo skrivali pod tepih zbog interesa moćnika, no u takvim igrama i računicama na kraju strada mali čovjek", rekao je Bozanić te pozvao odgovorne da u rješavanju nelakih zadataka ne izgube iz vida malog čovjeka koji nije zaštićen.

"Molimo za njih, za odgovornost i hrabrost i da se izvrši operacija gdje je nešto bolesno i da se uvijek ima u vidu malog čovjek koji je često najmanje kriv za naneseno zlo. Molimo za mudrost koja će uvijek imati u vidu dobro Hrvatske i hrvatskog društva, za uskrsnu radost i mudrost za sve obitelji, djecu mlade" , rekao je Bozanić.

Bozanić je na misi, istaknuo kako je Uskrs za kršćane u središtu vremena, a svaka nedjelja mali Uskrs.

Plenković: Činimo dodatne napore u zahtjevnim okolnostima

Nakon što je zagrebački nadbiskup i kardinal Josip Bozanić u homiliji na Uskrs pozvao odgovorne da se uhvate u koštac s problemom radnika brodogradilišta koji mjesecima ne dobivaju plaću, predsjednik Vlade RH Andrej Plenković u izjavi za novinare rekao je kako se čine "dodatni napori u okolnostima koje su vrlo zahtjevne".

Plenković je nakon misnoga slavlja ocijenio da je propovijed kardinala Bozanića bila i ohrabrujuća onima koji obnašaju javnu dužnost.

Na pitanje je li poruke Bozanića shvatio kao kritiku, Plenković je rekao kako baš misli suprotno.

Ponovio je da je Vlada lani osigurala novac za plaće radnicima u brodogradilištima u Puli i u Rijeci i da ovo što Vlada radi sada- očekuje predstavnike kineske kompanije - čini dodatne napore u okolnostima koje su vrlo zahtjevne.

Jandroković: Propovijed je bila kompleksna, s naglaskom na bit

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je, na pitanje čija je krivnja za stanje brodogradilišta, odgovorio da problem brodogradnje traje već desetljećima, da je povezan s onima koji su brodogradilišta vodili neuspješno i da je trebalo ranije voditi više računa o tome da se veliki iznosi, koji se broje u milijardama, ne dogode.

Na pitanje kako je doživio kardinalovu propovijed, Jandroković je odgovorio da je propovijed bila kompleksna, složena s naglaskom na bit, a to je da činimo jedni drugima dobro i vodimo računa o onima kojima je pomoć najpotrebnija.

"Poruka vezana za brodogradilišta govori kako je očita svijest da je situacija teška, ali da se pritom treba voditi računa o radnicima i onima koji su u teškoj situaciji, ne svojom krivnjom. Tu poruku smo svakako dobro razumjeli i time ćemo se baviti", poručio je.

Plenković je odgovorio i na neka druga aktualna pitanja.

Komentirajući izjavu ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, koji je najavio delimitiranje rodiljnih naknada, Plenković je rekao da je ova Vlada poduzela najviše mjera koje se tiču demografske politike i naglasio da se radi na osiguravanju proračunskih sredstava za poticanje mladih obitelji i uopće, osjećaja u društvu, da se ima više djece.

"Mislim da smo napravili velike iskorake i tako ćemo i nastaviti, a posebno mi je drago da smo, unatoč svim nepredviđenim rashodima, uspjeli ostvariti još jedan proračunski višak i na tom tragu nastojat ćemo da naknade budu više", istaknuo je.

Još jednom je svima poželio sretan Uskrs i dodao kako je to prigoda da "svi skupa promislimo što se bolje i kvalitetnije može učiniti za društvo, domovinu i zajednicu".

"Želim svima, puno energije, dobrote, vjere i ustrajnosti da svi skupa činimo dobro", dodao je Plenković.

Dobrim željama za Uskrs pridružio se i predsjednik Hrvatskog sabora zaželjevši da današnji dan svima protekne u miru i radosti.

"Želim da ojača naša vjera, da u Hrvatskoj bude puno ljubavi, pravednosti i dobrote te da se međusobno poštujemo i uvažavamo", poručio je Gordan Jandroković. (Hina)