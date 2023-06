Uskoro počinje ljetno sezonsko sniženje, ali dio građana nije oduševljen. Stručnjaci upozoravaju i na novu opasnost

Lovci na popuste u niskom su startu. Ipak, nisu svi oduševljeni postotcima sniženja.

"Zato što kad pratiš duže nešto što na sniženju ima istu cijenu kao i što je što nije bilo na sniženju, samo ljudi ne prate, ali ja pratim i znam, živa istina", navodi Marija u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Ene Dumenčić.

"Prvo podignu cijenu na duplo, a onda spuste tobože 50 posto. To su trgovački štosovi", dodaje Nenad.

A od prošle godine upravo takvih štosova ne bi više smjelo biti. Na snazi je zakon po kojemu za vrijeme sniženja mora biti istaknuta i najniža cijena u posljednjih 30 dana prije početka popusta. Iako za to postoje kontrole - opreza nikad dosta.

"Ne treba ništa naglavačke kupovati, uletavati u dućan, treba pogledati, usporediti. I roba s greškom, to je važno, kad se kupuje mora biti naznačeno u čemu se sastoji greška. Ne može pisati samo 'roba s greškom'. Da potrošač može pogledati i, ako mu odgovara, kupiti", navodi Ana Knežević iz Hrvatska udruga za zaštitu potrošača.

Udruga za zaštitu potrošača poziva građane da sve nepravilnosti koje uoče prijave Državnom inspektoratu.

"Navlakuša - piše sniženje do 70 posto do 80 posto pa kad uđete u dućan sve je 20 posto 30 posto, a to veliko sniženje bude na nečemu što potrošači ne bi uzeli da se dijeli", dodaje.

Kupuje se i putem interneta gdje vrebaju drugačije opasnosti.

"Lažnih internetskih trgovina ima posebno puno za vrijeme određenih sniženja kao što su sezonska ili Crni petak. Mi smo za vrijeme Crnog petka radili istraživanja i pronašli više od 200 lažnih internetskih trgovina, koje targetiraju korisnike u Hrvatskoj", upozorava Jakov Kiš iz Odjela za kibernetičku sigurnost CARNET-a.

Nekima ipak ništa ne može zamijeniti kupovinu uživo. "Skeptična sam na to, više volim da vidim, probam i onda, ako mi odgovara, to uzmem", navodi Slavica.

Službeno - ljetno sezonsko sniženje kreće u subotu, a trajat će 60 dana, dakle - cijeli srpanj i kolovoz.

