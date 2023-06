Ministar Malenica nepopustljiv, najavio i novi potez: "U nekom trenutku donijet ćemo odluku da se od nekog datuma neće platiti dani u štrajku"

Moja je plaća i veća od one koju je naveo premijer, odgovorio je predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić na prozivke premijera zbog njegova dopisa o štrajku sudskih službenika koji je ušao u četvrti tjedan.

Podsjetimo, premijer je Dobronićev istup nazvao neobičnim i rekao kako šef Vrhovnog suda ima veću plaću od njega i njegovih ministara. Dobronić poručuje da njegova plaća nije fokus te ističe kako mu se obratio jer je zbog dugotrajnosti štrajka ugroženo normalno funkcioniranje sudbene vlasti.

Pročitajte i ovo Pravosudna tijela Predsjednik Vrhovnog suda pisao Plenkoviću: Oglasilo se i Ministarstvo pravosuđa i uprave

Što kaže na Dobronićev dopis i ima li Vlada novu ponudu za sindikate, u Dnevniku Nove TV otkriva ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

Na upit što će ponuditi sindikatu kako bi se okončao štrajk na sudovima, Malenica je rekao: "Mi razgovaramo sa sindikatima, posljednjih nekoliko tjedana bilo je sastanaka i mogu najaviti da ćemo sastanak održati i u sljedećim danima prije samog prosvjeda i pozvati ih na razgovor. Od sljedećeg tjedna zaposlenici dobivaju 180 i 60 eura i regres od 30 eura, što predstavlja povećanje od 18 posto."

Malenica je istaknuo da je Vlada povećavala plaću: "Zapisničaru na sudu plaća je povećana za 38 posto u posljednjih pet godina. Kontinuirano povećavamo plaće. Na sljedećem sastanku sa sindikatima ponudit ćemo im potpisivanje memoranduma razumijevanja, a to znači da ćemo ih uključiti u izradu uredbi. Želimo povećati plaće kroz dva razdoblja, ovo je prvi korak, prijelazno razdoblje, a drugi je korak Zakon o plaćama, i do kraja godine trebali bismo izraditi uredbe koje će dovesti do povećanja plaće."

Naglasio je da nikad nije bilo toliko povećanje u jednom trenutku.

"Mi smo svjesni malih plaća u čitavoj državnoj upravi. Spremačica na sudu ima jednako malu plaću kao i čistačica na sudu. Ako bismo dali spremačici na sudu 300 eura, diskriminirali bismo drugu spremačicu. Moramo cjelovito riješiti problem malih plaća. Ja imam empatije za sve zaposlenike. Država kontinuirano povećava plaće i povećat će ih kroz novi zakon", rekao je.

"Imam razumijevanja za male plaće, ali... Povećanje plaće treba kreirati kroz državni proračun i sveobuhvatno. Mi ovo želimo cjelovito riješiti", rekao je.

Na upit hoće li platiti dane u štrajku, naglasio je: "U nekom trenutku donijet ćemo odluku da se od nekog datuma neće platiti dani u štrajku. To ćemo vidjeti u nadolazećim danima, nećemo raditi retroaktivno, ali nekog dana to bismo trebali donijeti."

Na upit hoće li sindikati razgovarati s premijerom, odgovorio je: "Ja ću razgovarati sa sindikatima, ponudili smo im određene garancije. Tražimo strpljenje i razumijevanje", rekao je te dodao da je svjestan situacije na sudovima.

Pročitajte i ovo Novi prosvjed Potpuna paraliza pravosuđa! Sudski službenici i namještenici izlaze na ulice: Predsjednik Vrhovnog suda pisao premijeru, a on odgovorio

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.