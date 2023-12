Cjelodnevna škola odradila prvo polugodište: Neke novosti pomogle su brojnim učenicima

Nakon gotovo cijelog polugodišta - da mogu birati što bi učenici odabrali? Cjelodnevnu školu ili bi se vratili na staro?

Mišljenja su podijeljena. Satnice matematike i hrvatskog su povećane i to je, kažu učenici, dobro došlo. A nekima je dobro došlo i što se osigurala potpora iz određenih predmeta. Zamišljeno je da se u školi napiše zadaća, no mnogi su to na početku shvatili i kao da ne moraju učiti kod kuće.

U prvim tjednima kao jedan od problema spominjao se umor djece. Posebno je izražen kod sedmih i osmih razreda koji su opterećeniji i u školi su do 15 sati. I iako u sklopu škole imaju aktivnosti, mnogi su nastavili ići na amaterske sportove. U nekim školama proveli su i ankete među djecom, a iz Ministarstva znanosti i obrazovanja kažu kako je u pripremi evaluacija cjelodnevne škole koja će se provesti u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Više o cjelodnevnoj nastavi pogledajte u videu.

