Političari koji vode državu kao da se igraju nacionalnom sigurnošću. Jer kako drugačije protumačiti stanje u kojem se nalazi vojno-obavještajni sustav. Nakon otkrića o milijunskoj pronevjeri u vojnoj agenciji - predsjednik i premijer složili su se da vodstvo treba otići, a problem riješiti. Ali dogovora ni nakon više od mjesec dana nema.

Prije više od mjesec dana odlučeno je da ravnatelj vojno-sigurnosno obavještajne agencije general Ivica Kinder mora otići.

Ali šefu vojno-obavještajne agencije nisu pronašli zamjenu, pa on i dalje dolazi na posao. "Služba koju vodi dok čeka nasljednika - pod ozbiljnom je istragom otkako su vojni špijuni uhvaćeni u pronevjeri i s prstima na lažiranju dnevnica i putnih troškova. U međuvremenu se otkrilo da su razmjeri afere puno veći, pa i da je za sporne događaje znalo desetak djelatnika vojne agencije", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.



Sumnja u pronevjeru teža je od dva milijuna kuna. Tko je sve pod povećalom Državnog odvjetništva - nitko još službeno ne potvrđuje. Oznaka tajnosti na slučaju strogo brani da se o njemu govori javno. Treba istražiti i je li dio putnih naloga za službene zadaće u vojnim misijama odobravao, pa i potpisivao Kinder osobno.

"Sustav funkcionira, ali pitanje je kako funkcionira i na kojem nivou. S obzirom na to da je čelni čovjek te agencije u takvom položaju, onda ne može funkcionirati na pravi način", smatra bivši obavještajac u SOA-i Ante Letica.



Štoviše, ovisan je i o dogovoru posvađanog državnog vrha. Premijer i predsjednik koji bi trebali nadzirati rad tajnih službi - dalje od ovog nisu se makli.

"Provest će se konzultacije i kad se dogovorimo će se imenovati. Nema nikakvog razloga da se odugovčali i oteže. Ima ljudi koji to mogu obavljati", kazao je premijer Andrej Plenković početkom listopada ove godine.

Plenković odgovorio Milanoviću oko slučaja Kinder: ''Ljudi nisu lopte''

"On će čuvati to mjesto kao grudu pri srcu dok ja ne pristanem na prijedlog koji će mi poslati Banožić. I Plenković. Meni to ne zvuči normalno", krajem rujna rekao je predsjednik Zoran Milanović.



Neozbiljno i neodgovorno kad je o sustavu nacionalne sigurnosti riječ - kaže Ante Letica. U instituciji koju godinama potresaju sukobi i međusobna podmetanja mnogi su spremni na sve - upozorava bivši obavještajac.

Ministar Banožić o razrješenju Ivice Kindera: "Moje povjerenje prema njemu postoji. Imam 3-4 kandidata"

"Podaci sigurnosnih službi mogu biti zloupotrijebljeni u svakom trenutku. A ovo je situacija u kojoj je moguće da pojedine osobe koje se nalaze u sustavu ili oko njega zloupotrijebe te podatke ili ih koriste u neke svoje osobne svrhe obzirom kakva je situacija", zaključio je Letica.

Pitanje je što je teže - naći nekoga tko će riješiti nagomilane probleme ili nekoga oko koga će se složiti Milanović i Plenković.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.