USKOK potvrdio: Provjerit ćemo tvrdnje da je Šeks prijetio predsjedniku Županijskog suda

USKOK je potvrdio da je na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a te na osnovu rezultata više izvidnih i dokaznih radnji donio rješenje o provođenju istrage protiv predsjednika osječkog Županijskog suda Zvonka Vrbana (1961.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela trgovanja utjecajem.

Prema priopćenju, Vrbana se sumnjiči da je tijekom veljače 2019. godine koristio svoj autoritet i utjecaj kako bi u jednom predmetu ishodio donošenje presude u korist tužitelja s kojim je osobno povezan.

Vrban je navodno sutkinji Općinskog suda u Osijeku rekao da je tužitelj njegov prijatelj te da mora uspjeti u sporu i da odluku treba donijeti u roku od mjesec dana.

Sumnja se i da je Vrban od kraja ožujka do sredine travnja 2022., nakon što je saznao koja sutkinja Općinskog suda u Osijeku je dobila u rad predmet u kojem je tužitelj osoba s kojom je povezan, također koristio autoritet i utjecaj dužnosti koju je obnašao kako bi ishodio donošenje prvostupanjske odluke u korist tužitelja.

Sutkinji je navodno u više navrata govorio kakvu bi odluku trebala donijeti navodeći pritom da je zahtjev tužitelja osnovan, navodi se.

Zvonko Vrban, Vladimir Šeks Foto: Cropix

Šeks mu prijetio

USKOK je također potvrdio i da će provesti izvide o Vrbanovim tvrdnjama da mu je Vladimir Šeks zaprijetio da će "završiti u kaznenom postupku po prijavi koju je podnijela njegova kći". Vrban tvrdi da je ovdje riječ o Šeksovoj osveti nakon što je Zrinki Šeks Poštić, inače predsjednici osječkog Općinskog suda, dao negativno mišljenje o radu.

"Točno je da je Vladimir Šeks od mene preko posrednika tražio da njegovoj kćeri Zrinki Šeks Poštić dam pozitivno mišljenje u izboru za predsjednika Općinskog suda, što sam ja odbio jer smatram da je u svom radu počinila kaznena djela zloupotrebe položaja i ovlasti", rekao je Vrban za Jutarnji list.

Dodaje i kako ga je Šeks zatim po istom posredniku zamolio da ne daje nikakvo mišljenje. "To se po zakonu smatra kao da ste dali pozitivno mišljenje, no ja sam i to odbio rekavši da ću dati mišljenje sukladno svom profesionalnom mišljenju i dao sam negativno mišljenje", naglasio je Vrban.

"U odnosu na javno objavljene tvrdnje okrivljenika ovaj Ured će provesti izvide", zaključuje u svom priopćenju USKOK.

