Sudac na optuženičkoj klupi: "Ovo je Šeksova osveta jer sam njegovoj kćeri dao negativno mišljenje"

Zvonko Vrban, predsjednik osječkog Županijskog suda, potvrdio je da je ispitan u USKOK-u, ali ništa više od toga nije htio komentirati.

Po napisima u medijima, Vrban je u utorak pozvan u sjedište Uskoka u Zagrebu, kako bi kao okrivljenik dao iskaz o kaznenim prijavama koje su protiv njega podnesene zbog osnovane sumnje u trgovanje utjecajem.

Vrbana se, prema neslužbenim informacijama, sumnjiči da je kao predsjednik osječkog Županijskog Osijeku radio pritisak na predsjednicu osječkog Općinskog suda Zrinku Šeks Poštić i sada umirovljenu sutkinju toga suda Doricu Krnic Miloš, kako bi donosile presude prema njegovoj želji.

Sutkinja Šeks-Poštić prijavila je Vrbana jer je tražio da donese odluku u korist djelatnika osječkog-baranjskog Zavoda za javno zdravstvo Josipa Milasa u tužbi protiv te ustanove iz 2018. godine, a Krnic Miloš ga je prijavila da je od nje tražio presudu u korist tvrtke Eurokamen u tužbi protiv Nogometnog kluba Osijek.

Vrban je u međuvremenu opovrgnuo navode iz tih prijava u očitovanju predsjedniku Vrhovnog suda Radovanu Dobroniću te Ministarstvu pravosuđa i uprave.

"Točno je da je Vladimir Šeks od mene preko posrednika tražio da njegovoj kćeri Zrinki Šeks Poštić dam pozitivno mišljenje u izboru za predsjednika Općinskog suda, što sam ja odbio jer smatram da je u svom radu počinila kaznena djela zloupotrebe položaja i ovlasti", pojasnio je Vrban svoje stajalište o ovom slučaju za Jutarnji list.

Dodaje i kako ga je Šeks zatim po istom posredniku zamolio da ne daje nikakvo mišljenje. "To se po zakonu smatra kao da ste dali pozitivno mišljenje, no ja sam i to odbio, rekavši da ću dati mišljenje sukladno svom profesionalnom mišljenju i dao sam negativno mišljenje", naglasio je Vrban.

"Tada mi je od Šeksa poslana poruka da ću završiti u kaznenom postupku po prijavi koju je podnijela njegova kći i prema svemu sudeći, ja završavam u kaznenom postupku", kaže Vrban koji tvrdi da je ovdje riječ o Šeksovoj osveti.