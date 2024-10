Dječak ubojica pod jakim osiguranjem doveden na sud, sakrili ga iza bijelog paravana: Jedna njegova rečenica izazvala je kaos

Dječak ubojica izveden je oko 8:30 iz psihijatrijske bolnice u kojoj se nalazi od trenutka kada je učinio masakr u OŠ-u Vladislav Ribnikar. Ulaz u bolnicu bio je zaklonjen paravanima, a pripadnici policije zaklonili su njegovo tijelo, piše Blic. Sanitetom je u pratnji policije prevezen do zgrade Specijalnog suda, u kojoj će danas nastaviti odgovarati na pitanja članova obitelji žrtava, ali i svojih roditelja. U njegovoj pratnji i ovog puta je psihijatar, čiji je zadatak prosuditi je li dječak psihički sposoban svjedočiti.

Njegovo svjedočenje 8. listopada u slučaju koji se vodi protiv njegovih roditelja Miljane i Vladimira K. ujedno je bio i prvi put da je izašao iz bolnice u kojoj se nalazi od masakra. Tada se prvi put susreo s obiteljima svojih žrtava, ali i sa svojim roditeljima. Njegovo svjedočenje trajalo je četiri sata.

Tijekom davanja svog iskaza izrekao je jednu rečenicu koja je izazvala kaos na suđenju, a roditelji ubijene djece ostali su u nevjerici.

"Osjećao sam se odbačenim od druge djece i zato sam ih ubio. Tog 3. svibnja ponio sam pištolj da bih to učinio, ali ipak nisam bio siguran da ću pucati", rekao je dječak ubojica.

U svjedočenju je za pokolj indirektno optužio svoje roditelje.

"Majka je stalno tražila da budem najbolji. Ljutila se i vikala kada nisam bio najbolji. Zbog toga što je stalno tražila više od mene, ljutio sam se i ja na nju. To njeno ponašanje utjecalo je da napravim to što sam napravio. Da nisam imao očeve pištolje, to ne bih učinio", rekao je on na suđenju koje se vodi protiv njegovih roditelja jer u trenutku masakra nije bio kazneno odgovoran.

Ognjen Božović, opunomoćenik obitelji ubijene djece, otkrio je nakon prošlog ročišta da iskaz maloljetnog K. K. ide u smjeru koji će voditi prema osudi roditelja.

Suđenje u četvrtak bit će, kao i prošlog puta, zatvoreno za javnost.

Inače, Prvo osnovno javno tužiteljstvo u Beogradu formiralo je predmet radi ispitivanja povrede tajnosti postupka u vezi s predmetom Ribnikar, točnije povodom iznošenja u medijima dijelova iskaza maloljetnog K. K., koji je u istrazi ispitan kao svjedok u predmetu protiv Vladimira K. i drugih zbog kaznenog djela teškog djela protiv opće sigurnosti, piše Nova.rs.

