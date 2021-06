Magdalena Žužić, učenica 8.A razreda Osnovne škole Glina i David Mrđanov, učenik 4.D razreda Ekonomske škole Vukovar dobitnici su Godišnje nagrade "Luka Ritz" za promicanje tolerancije i škole bez nasilja u školskoj godini 2020./2021.

Dobitnike je na svečanosti održanoj u petak u Ministarstvu znanosti i obrazovanja (MZO) proglasila predsjednica Povjerenstva za dodjelu nagrade Suzana Ritz, istaknuvši da je povjerenstvo ove godine uz Nagradu odlučilo dodijeliti i tri posebna priznanja, jedno za osnovnu školu i dva za srednju školu.

Priznanja su dobili Adam Ivanušec, učenik 5.D. razreda Osnovne škole kralja Tomislava iz Našica, Željko Oršoš, učenik 3. razreda Srednje škole s pravom javnosti u Maruševcu i Katarina Kušt, učenica 3.E razreda Srednje škole Centra za odgoj i obrazovanje iz Zagreba.

Ritz je zahvalila ravnateljima, učiteljima, profesorima i stručnom osoblju osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova, koji su se, bez obzira na mnoštvo problema u ovoj turbulentnoj školskoj godini, odazvali javnom pozivu MZO. "Voljela bih da vas ova nagrada i priznanje uvijek podsjećaju da čuvate vrijednosti koje živite", istaknula je.

Ministar Radovan Fuchs istaknuo je kako se nagrada dodjeljuje onima koji po svojoj orijentaciji, habitusu i odgoju, šire toleranciju, pomažu drugima, pridonose boljem društvu, školskoj zajednici, školi bez nasilja.

"To nas ispunjava osjećajem ponosa na sve te mlade ljude i buduće studente", rekao je ministar naglasivši kako mu je izuzetno drago da se jedan ovakav događaj očuvao do današnjih dana te da je žiri imao naporan rad i veliku muku u odabiru dobitnika. "Nadam se da će u budućim godinama imati još više muke odabrati finalne pobjednike jer će biti toliko aplikacija koje će i same po sebi još dodatno oplemeniti ovaj događaj", rekao je Fuchs.

"Čestitam svim dobitnicima, čestitam i školama, ali posebno ovim našim mladim sugrađanima koji će nastaviti širiti toleranciju, uvažavanje, razumijevanje i shvaćanje da smo jedino ovako pravo zrelo i tolerantno društvo kojemu, u konačnici, moramo zaista težiti", poručio je ministar.

Kako je istaknuto u obrazloženju, Magdalena Žužić nagrađena je jer svojim radom pridonosi toleranciji i međusobnom poštovanju, osobito suzbijanju nasilje među mladima, razvija zdravu komunikaciju u razrednom odjelu, te je uvijek spremna pomoći drugim učenicima. Sudjelovala je u mnogim događajima i humanitarnim akcijama te je aktivna u radu brojnih udruga, a nakon razornog potresa, koji je pogodio područje Banovine, 29. prosinca 2020. godine, svakodnevno je volontirala i slagala pakete pomoći, ne zanemarujući školske obveze.

David Mrđanov, koji danas polaže ispit državne mature pa je nagradu umjesto njega preuzela majka Đurđica Mrđanov, sudjeluje u svim projektima vezanima uz nenasilje, mirotvorstvo upoznavanje novih kultura i običaja, član je velikog broja udruga i kulturno umjetničkih društava. David je, ističe se u obrazloženju nagrade, uključen u brojne školske i izvanškolske aktivnosti, inicira i potiče druženja i suradnju svih učenika škole, te sam oko sebe okuplja talentirane učenike, ali i potiče i sve ostale da daju svoj doprinos.

Luka Ritz imao je 18 godina kada su mu život uzeli huligani koji su ga nasmrt pretukli. Nagrada "Luka Ritz" za promicanje tolerancije i doprinos školi bez nasilja dodjeljuje se od 2008. godine, a sastoji se od skulpture, posebnog priznanja u obliku povelje i jednogodišnje stipendije u iznosu od 1000 kn mjesečno za jednu učenicu ili učenika osnovne škole i jednu učenicu ili učenika srednje škole. Škola koju pohađa, odnosno učenički dom u kojem je smješten nagrađeni učenik, dobiva posebno priznanje.

Cilj nagrade je potaknuti mlade na mirno rješavanje sukoba, poštivanje prava čovjeka, odgovorno, humano ponašanje, senzibilizirati mlade i njihove roditelje i nastavnike za prevenciju nasilja među djecom i mladima te promovirati pozitivne oblike ponašanja.

Odluku o dobitnicima nagrade donosi peteročlano Povjerenstvo u kojemu su roditelji Luke Ritza te predstavnici Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti i obrazovanja.