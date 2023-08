Dramatično upozorenje: "Došlo je do kvara na računalnim sustavima za kontrolu zračnog prometa u cijeloj zemlji"

Kontrolori zračnog prometa u cijeloj zemlji imaju tehničkih poteškoća. "Jutros je došlo do kvara na računalnim sustavima za kontrolu zračnog prometa u Velikoj Britaniji", objavio je Loganair na platformi X.

Sky News javlja o putnicima zrakoplovnih kompanija izvan Ujedinjenog Kraljevstva kojima je rečeno da je mreža kontrole zračnog prometa u prekidu i da će njihov let biti odgođen.

"Trenutačno imamo tehnički problem i primijenili smo ograničenja protoka prometa kako bismo održali sigurnost. Inženjeri rade na pronalaženju i otklanjanju kvara", priopćila je Nacionalna Udruga za kontrolu zračnog prometa (NATS).

Loganair je na platformi X objavio: "Jutros je došlo do kvara na računalnim sustavima za kontrolu zračnog prometa u Velikoj Britaniji. Iako se nadamo da ćemo moći obavljati većinu letova unutar Škotske na temelju lokalne koordinacije i uz minimalne smetnje, letovi sjever - jug i međunarodni letovi možda će kasniti. Ako danas letite s nama, provjerite web-stranicu za najnovije informacije prije nego što krenete u zračnu luku."

British Airways priopćio je da blisko surađuje s NATS-om kako bi razumio utjecaj tehničkog problema koji utječe na zračni prostor Ujedinjenog Kraljevstva. U međuvremenu su i zračne luke Dublin i Cork rekle da ima neki letovi kasne.

Zračna luka Dublin priopćila je: "Problemi s kontrolom zračnog prometa u Ujedinjenom Kraljevstvu danas dovode do kašnjenja nekih letova." Zračna luka Cork izdala je slično upozorenje.

Zračna luka Gatwick priopćila je da njihovi zrakoplovi još uvijek slijeću i polijeću.

We are aware of reports that UK airspace is experiencing delays due to technical difficulties in the UK air traffic control system. Below is what we know so far from NATS.



"We are currently experiencing a technical issue and have applied traffic flow restrictions to maintain… pic.twitter.com/IJYAwIhJbL