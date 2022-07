Više od 200 letova samo u Italiji otkazano je u nedjelju zbog četverosatnog štrajka djelatnika zračne luke i zrakoplovnih kompanija.

Štrajkovi već tjednima paraliziraju zračne luke i to u najgore moguće vrijeme, prvo pravo ljeto nakon dvogodišnjih korona praznika.

Što u tim situacijama? Vrijede li ista potrošačka prava kao inače?

Na stranicama Europske unije ovako je objašnjeno:

"Bez obzira na okolnosti, ako vam je let otkazan, uvijek imate pravo na jednu od sljedećih mogućnosti: povrat iznosa plaćenog za kartu, preusmjeravanje ili povratni let, kao i pravo na pomoć.

Mogli biste imati pravo i na naknadu (ako ste obavijest primili manje od 14 dana prije predviđenog datuma polaska). Međutim, nemate pravo na naknadu ako zračni prijevoznik može dokazati da je otkazivanje prouzročeno izvanrednim okolnostima.

Štrajk koji je organiziralo osoblje sindikata zračnog prijevoznika radi potpore zahtjevima zaposlenika ne predstavlja izvanredne okolnosti. Stoga interni štrajk ne oslobađa zračnog prijevoznika od obveze plaćanja naknade u slučaju otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta.

Što u slučaju otkazang leta - 2 Foto: Getty Images

Međutim, štrajk izvan zračnog prijevoznika, kao na primjer štrajk kontrolora zračnog prometa ili osoblja zračne luke, može predstavljati izvanrednu okolnost."

Napominju da ako putnik od zračnog prijevoznika ne dobije zadovoljavajuće objašnjenje, za daljnju pomoć može se obratiti nadležnom nacionalnom tijelu u svojoj zemlji.

Pravo na informaciju

Štrajkovi ili ne, prije polaska na put bitno je prisjetiti se svih prava koje imate u zračnim lukama. Za početak, pravo na informacije:

o polaznom i dolaznom vremenu

polaznoj i dolaznoj lokaciji

morate biti informirani kojim zrakoplovnim prijevoznikom letite

Pravo na informacije odnosi se na:

na putnike koji polijeću iz zračnih luka smještenih unutar Europske unije , Islanda, Norveške ili Ujedinjene Kraljevine

, Islanda, Norveške ili Ujedinjene Kraljevine na putnike koji putuju iz zračne luke smještene u trećoj državi u zračnu luku unutar Europske unije, Islanda, Norveške ili Ujedinjene Kraljevine

Što u slučaju otkazanog leta?

"Ako vam je otkazan let, zrakoplovni prijevoznik mora vam ponuditi mogućnost izbora između povrata novca u iznosu kupljene karte ili preusmjeravanje leta. Ako izaberete preusmjeravanje leta, mora vam ponuditi najraniji alternativni let do vašeg konačnog odredišta", navode u Europskom potrošačkom centru.

Putnik ima pravo na financijsku naknadu, između 125 i 600 eura osim ako je o otkazivanju leta informiran najmanje 14 dana prije polaska leta.

Što u slučaju otkazang leta - 3 Foto: Getty Images

"Ne ostvarujete pravo na financijsku naknadu ako vam je let otkazan zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, čak i ako su poduzete sve razumne mjere", napominju.

Pravo na skrb tijekom čekanja

Ako se u vrijeme otkazivanja leta nalazite u zračnoj luci imate pravo na:

besplatne obroke i piće u razumnom odnosu s vremenom čekanja

dva telefonska poziva, telefaks ili slanje poruke putem elektroničke pošte

besplatan hotelski smještaj ako je potrebno

besplatan transport od zračne luke do hotelskog smještaj

Ako tražite povrat novca, nemate pravo na skrb niti na preusmjeravanje leta.

Dulje kašnjenje

U slučaju duljeg kašnjenja leta putnik ima pravo na skrb (besplatan obrok i piće i pravo na dva besplatna telefonska poziva, a ako se let odgađa za sljedeći dan ima pravo i na smještaj), ovisno o tome koliko kasni let i kolika je udaljenosti leta. U slučaju kašnjenja duljeg od pet sati, uz gore navedena prava, može tražiti i povrat novca.

Što u slučaju otkazang leta - 1 Foto: Getty Images

Rezerviran let i prevelik broj putnika

Ako mu je zbog previše putnika na letu za koji ima rezervaciju uskraćen ukrcaj, putnik ima pravo na skrb i povrat novca. Ima pravo i na preusmjeravanje po sličnim uvjetima na najraniji let do konačnog odredišta. Ostvaruje pravo i na naknadu. Iznos naknade ovisi o dužini redovitog leta ili alternativnog leta koji je predložen.

Naknada iznosi:

250 eura za sve letove do 1500 km

400 eura za sve letove između 1500 km i 3500 km

600 eura za sve letove osim onih pod prve dvije točke

Izgubljena, oštećena ili prtljaga koja kasni

"Ako je vaša prtljaga izgubljena, oštećena ili kasni, imate pravo na naknadu od zrakoplovnog prijevoznika u iznosu do oko 1200 eura.

Međutim, zračna kompanije neće biti odgovorna ako dokaže da su poduzete sve mjere kao bi se izbjegla šteta ili ako nije bilo moguće izbjeći štetu. Za oštećenu prtljagu morate podnijeti pritužbu u roku od sedam dana od primitka prtljage, ili 21 dan ako je prtljaga dostavljena sa zakašnjenjem", kažu u Europskom potrošačkom centru. Za kraj imaju nekoliko savjeta:

U slučaju bilo kakvih problema uvijek prvo kontaktirajte prijevoznika.

Kako biste mogli tražiti naknadu za izgubljenu ili oštećenu prtljagu poštujte navedene rokove.

Ako je vaš odmor bio dio paketa za odmor trebate se obratiti turističkoj agenciji.

Ako ste nezadovoljni s odgovorom zrakoplovne kompanije ili ga niste dobili, možete nas kontaktirati za daljnju pomoć

Ne znate koja su vaša prava? Kako ih ostvariti? Država se nije previše potrudila objasniti na što sve imamo pravo, ali mi smo tu da vam pomognemo. Jer ako imaš pravo – ostvari ga.

Svoju priču pošaljite na reporter@novatv.hr.