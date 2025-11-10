Upozorenje Milanoviću i Plenkoviću: "Hrvatska nije sigurna za sve. Domovinski pokret treba zabraniti!"

Za mnoge su građane Hrvatske političke i kulturne slobode de facto suspendirane, upozorava Inicijativa mladih za ljudska prava. Stoga poziva predsjednika Republike i premijera te druga nadležna tijela da hitno obnove ustavni poredak i zajamče slobodu izražavanja.

Inicijativa također poziva vlasti i da dosljedno procesuiraju nezakonita djela i osiguraju jednaku primjenu zakona te da pokrenu ustavni postupak za zabranu stranke Domovinski pokret.

Upozorenje poslano na niz adresa i izvan Hrvatske

Upozorenje je Inicijativa mladih za ljudska prava poslala državnom vrhu, ministru unutarnjih poslova, pučkoj pravobraniteljici te vršitelju dužnosti šefu Sigurnosno obavještajne agencije (SOA). Upozorenje je poslano na znanje i dijelu stranih veleposlanika u Republici Hrvatskoj, predsjednici Europske komisije te glavnom tajniku Vijeća Europe.

Iz Inicijative ističu kako sama činjenica da prvi put u 17 godina svojeg postojanja objavljuju upozorenje o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj govori o ozbiljnosti i hitnosti zabrinutosti koje iznose: "Postoji niz dokumentiranih događaja i drugih relevantnih dokaza koji pokazuju da mnoge osobe i organizacije diljem zemlje više ne mogu slobodno i sigurno izražavati svoja politička i kulturna stajališta. U proteklim mjesecima svjedočili smo brojnim prijetnjama, napadima i drugim obrascima ponašanja koji ograničavaju slobodu političkog i kulturnog izražavanja. Vidjeli smo otkazivanje festivala i kulturnih događanja zbog prijetnji nasiljem, javno upućene prijetnje i poruke mržnje prema građanima (političarima, umjetnicima, aktivistima), sve veću samocenzuru zbog straha od nasilja, a nedavno ifizičke napade rulje na kulturna događanja."

"Prešutno dopuštenje za odmazde neizbježno vodi nasilju"

"Neslaganja, prosvjedi i kritike među građanima sastavni su dio demokratskog poretka i treba ih poticati. No, ne smijemo dopustiti da naše institucije de facto toleriraju i ne primjenjuju zakone kada takva neslaganja prerastu u prijetnje i nasilje, kao što smo u posljednje vrijeme vidjeli. Štoviše, te prijetnje i nasilje sada sustavno dolaze od pristaša protuustavnih, profašističkih političkih stavova, koji se ponekad skrivaju iza identiteta veterana ili navijača. Neprocesuiranje javno izrečenog govora mržnje od strane hrvatske policije, uključujući višekratno korištenje protuustavnog rasističkog pokliča “Za dom spremni” tijekom posljednjih mjeseci, predstavlja prešutno dopuštenje za odmazde i neizbježno vodi nasilju", upozoravaju iz Inicjative.

Naglašavaju i da je uzročno-posljedična veza jasna: "Kad se ekstremnim skupinama dopusti da nekažnjeno čine nezakonita djela, pitanje je vremena kada će verbalne prijetnje nasiljem prerasti u stvarno nasilje. Danas u Hrvatskoj mnogi umjetnici i kulturni radnici, učitelji, novinari, aktivisti civilnog društva, građani i političari pribjegavaju samocenzuri zbog straha od prijetnji ili fizičkih napada. Hrvatsku ne možemo smatrati slobodnim društvom ako postoji stvarna prijetnja fizičkoj sigurnosti zbog političkog ili kulturnog izražavanja, a hrvatska policija takve prijetnje ne sankcionira, ili ako postoje skupine na koje se zakoni ne primjenjuju jer se njihov ekstremizam tolerira zbog ideološke bliskosti s dijelom vladajuće koalicije."

Stanje nesigurnosti diljem Hrvatske

"Danas su naši sugrađani Srbi, Židovi i Romi, kao i svi mi koji ne dijelimo ekstremne i fašističke stavove, faktično izloženi stanju nesigurnosti diljem zemlje. Ovoga ljeta Bogovićeva ulica u središtu Zagreba nije bila sigurna za nas. Benkovac nije siguran za nas. Zadar nije siguran za nas. Sada više ni Split nije siguran za nas", upozoravaju iz Inicijative.

"Naša nesigurnost je vaš neuspjeh. To je simptom odricanja od vaše odgovornosti. Uzevši u obzir da Ustav RH jamči političke i kulturne slobode, da su te slobode dodatno zaštićene međunarodnim instrumentima i domaćim zakonima te potvrđujući ulogu hrvatskih institucija u osiguravanju tih jamstava za sve građane i osobe pod hrvatskom jurisdikcijom, pozivamo sve navedene da uzmu u obzir ovu procjenu o de facto suspenziji političkih i kulturnih sloboda i poduzmu odlučne mjere za obnovu javnog poretka u kojem su političke i kulturne slobode zajamčene svima", poručuju.

Pozivi Milanoviću, Plenkoviću i Božinoviću

Inicijativa je iznijela i konkretne zahtjeva prema pojedinim akterima:

"Posebno pozivamo predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, da naloži svom Kabinetu za obranu i nacionalnu sigurnost hitnu procjenu djelovanja sigurnosno-obavještajnog sustava u vezi s prijetnjama i nasiljem koje su de facto suspendirale političke i kulturne slobode u Hrvatskoj te da o uvidima izvijesti javnost u posebnom obraćanju."

"Posebno pozivamo Milanovića i premijera Andreja Plenkovića da hitno sazovu Vijeće za nacionalnu sigurnosti i rasprave o ovim prijetnjama temeljnim slobodama, uključujući zadaću sigurnosno-obavještajnom sustavu da identificira i prati djelovanje organizacija i pojedinaca koji faktično onemogućuju ostvarivanje temeljnih ustavnih prava i sloboda."

"Posebno pozivamo i Plenkovića te potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića da osiguraju da hrvatska policija obnovi javni red kroz učinkovitu zaštitu temeljnih ustavnih prava i sloboda u cijeloj zemlji, uključujući dosljednu primjenu zakona i procesuiranje nezakonitih djela."

"Kad bi bilo koja druga politička ili društvena skupina svojim djelovanjem faktično suspendirala političke i kulturne slobode velikog dijela hrvatskog društva, bila bi smatrana ozbiljnom sigurnosnom prijetnjom. Pozivamo vas da i profašističke skupine tako tretirate, s obzirom na njihove učinke na društvo. Nadalje, posljednji događaji u Splitu jasno su pokazali da barem dio vladajuće koalicije tolerira i potiče takvo protuustavno ponašanje", upozorila je Inicijativa i ukazala na priopćenje splitskog ogranka stranke Domovinski pokret.

"Ako niste u stanju..."

Podsjetila je Inicijativa i da Ustav RH propisuje ograničenja prava na slobodu udruživanja: "Pravo slobodnog udruživanja ograničeno je zabranom nasilnog ugrožavanja demokratskoga ustavnog poretka. Stoga pozivamo nadležna tijela da pokrenu postupak procjene i potom zabrane djelovanja stranke Domovinski pokret, zbog njezina eksplicitnog i dokazivog protuustavnog djelovanja. Posebno pozivamo predsjednika Milanovića da pozove Ustavni sud na pokretanje postupka protiv Domovinskog pokreta, u skladu sa Zakonom o političkim strankama."

"Morate obnoviti političke i kulturne slobode u Hrvatskoj hitnim i odlučnim djelovanjem ili morate podnijeti ostavke. Hrvatska je ustavna republika utemeljena na stupovima sloboda i prava. Ako ih niste u stanju, ili niste voljni, osigurati, dužni ste napraviti prostor onima koji to mogu i žele", poručila je Inicijativa mladih za ljudska prava.