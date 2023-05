Za osmaše je počelo jedno od najstresnijih razdoblja - biraju buduća zanimanja. Počele su prijave za upis u srednje škole, što će trajati do 7. srpnja. Predviđeno je gotovo 49 tisuća mjesta u srednjim školama, a i ove će godine izazov biti - prevelik broj odlikaša.

Za manje od mjesec dana - Mara Jakić i Joško Kraljević iz Osnovne škole Trnsko više neće biti osnovnoškolci. Svakodnevna tema postala je kamo nakon osnovne škole.

"Neka elektrotehnička jer me to najviše zanima. Volim dosta raditi s računalima i strojevima i oko sedmog razreda to me počelo zanimati", navodi Joško u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Viktorije Bednjanec.

Ipak, većina u zagrebačkoj osnovnoj školi Trnsko, poput Mare, bira gimnazije. Njezina je želja jezična.

"Imaju više sati tjedno takvih predmeta kao hrvatski, engleski, drugi strani jezici, nego primjerice matematika, fizika, kemija, i to mi više odgovara", navodi.

Ali bi tržištu rada odgovaralo kada bi više djece upisalo strukovne škole. Zato ih nastavnici i ravnatelji sve više potiču na upoznavanje s takvim programima.

Imaju prijemni ispit

Protiv mišljenja da svi odlikaši moraju završiti u gimnaziji bori se i ravnatelj Gimnazije Tituša Brezovačkog Damir Jelenski. Posljednjih šest godina imaju prijemni ispit jer su ih zatrpali učenici s prosjekom 5,0.

"Imati prijemni ispit dodatni je posao, dodatni stres, dodatni problem, međutim mi smo bili primorani na to", kazao je.

Ukupno su 48.753 upisnih mjesta. Najviše je predviđeno za četverogodišnji strukovni program - 19.072, dok se u gimnazije može upisati najviše 11.107 učenika.

Gdje će provesti svoje tinejdžerske godine - osmaši će znati 10. srpnja.

