Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu sjevernom bjelovarskom obilaznicom vozio je prebrzo. Policija ga je htjela zaustaviti, no on je nastavio voziti.

Ivan Turudić je 20. siječnja ove godine u 16.46 sati snimljen je kako se sjevernom bjelovarskom obilaznicom vozi brzinom od 132,5 kilometra na sat tamo gdje je ograničenje brzine 80 kilometara. Policijski presretač ga je htio zaustaviti, no Turudić je samo produžio.

“Vozača smo pokušali zaustaviti kod Barutane na način da smo ga prestigli i upalili svjetlosnu oznaku na presretaču ‘Policija – slijedite nas’. Vozač je unatoč tome nastavio kretanje, pa je zaustavljen drugi put kod skretanja za mjesto Diebali”, svjedočio je policajac na bjelovarskom sudu, vidi se iz presude koju je 24. rujna objavio sud.

Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu četiri puta je pozivan na ročište. Tri poziva uopće nije preuzeo, a jednom je primio, ali se nije odazvao.

"Na temelju čega je sud zaključio da okrivljenik očigledno izbjegava primitak sudskog poziva", stoji u obrazloženju presude.

"Nisam bježao od policije! To je glupost! Ma, kakav bijeg", kazao je Turudić za Jutarnji list nakon objave presude. "Točno je da je na zaobilaznici vozilo bilo iza mene, pa me onda prestiglo i usporilo. Tako su me pratili nekoliko kilometara, no ja nisam znao da je to policija. Tek kada su me odlučili zaustaviti upalili su svjetla i znak 'Policija' i tada sam se zaustavio. Sve je to vidjela i moja supruga koja je bila sa mnom", rekao je Turudić.

Kazao je i da je od policije dobio prekršajni nalog kojim je za prebrzu vožnju kažnjen s 1000 kuna i da se na taj nalog žalio. Poziv na sud u Bjelovaru, tvrdi, nikad nije dobio, kao ni odluku tamošnjeg Općinskog suda.

Turudić je dobio kaznu od 1000 kuna. Ako je plati u roku od 30 dana od primitka presude, može platiti samo dvije trećine. Dužan je platiti i 225 kuna sudskih troškova.

Protiv presude nije moguća žalba.

Nije bilo dokaza da je on vozio

Ivan Turudić pravomoćno je početkom rujna oslobođen krivnje nakon što je prošle godine policija kamerom u Virovitici snimila automobil u vlasništvu leasing kuće, a koji stoji na njegovo ime, a koji je vozio brže od ograničenja.

Prema prekršajnom nalogu, Turudić kao osoba kojoj je vozilo povjereno, nakon utvrđenog prometnog prekršaja utvrđenog 20. listopada 2018. godine u 12.49 u Ulici Zbora narodne garde u Virovitici, tvrdila je policija, nije dostavio vjerodostojne podatke o počinitelju prometnog prekršaja, premda je bio policijskim dopisom obaviješten i dužan dostaviti ih.

Nakon provedenog postupka sudac Prekršajnog odjela Općinskog suda u Virovitici Petar Bajan oslobodio je Turudića krivnje uz obrazloženje da nema dokaza da je poznati sudac prekršaj za koji je okrivljen doista učinio.