Sramotno: Odradili, mirovinu zaradili, ali je ne primaju i žive na rubu siromaštva - "To zna i godinama potrajati"

Osam mjeseci je prošlo otkako je Zvjezdana Drčić iz Zagreba podnijela zahtjev za mirovinu. Svoju mirovinu još uvijek ne prima.

"U prvom mjesecu ove godine sam dobila pismeno, konačno to rješenje s akontacijskim izračunom, tako se to zove, predujam. Međutim, onaj konačni izračun nije stigao ni danas, a to je kraj osmog mjeseca", rekla je Drčić.

Da apsurd bude veći, prije više od godinu dana obavijestila je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) o namjeri odlaska u mirovinu. To se zove i pretkompletiranje, a postoji baš kako bi se na vrijeme pripremili svi dokumenti.

"Slušala sam upute Mirovinskog, oni su mi rekli - bit će u redu, nakon toga ćemo vam se mi javiti. Ja sam to učinila, predala sam i taj zahtjev i svu potrebnu dokumentaciju i čekala sam da vidim kako će to dalje", nadodaje Drčić.

Rješenje nije dočekala pa je angažirala je odvjetnika, pisala resornom ministarstvu, udrugama, pučkoj pravobraniteljici i napokon dobila nekakav odgovor. "Ja sam dobila samo obavijest da fale nekakvi podci iz mog staža iz druge države i da oni to nemaju."

A sve dok ta druga država ne pošalje dokumentaciju, odgovaraju iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, njima ne preostaje ništa osim slati požurnice.

"Često zna značajno produžiti postupak i odužiti ga ne samo mjesecima, zna i godinama potrajati jer moramo komunicirati uvijek sa službenim nositeljem osiguranja, odnosi se to i na sve bivše republike SFRJ-a, koje su inozemstvo", rekao je Srećko Vuković, zamjenik ravnatelja HZMO-a.

No, nije problem samo inozemni staž, tvrdi čelnik bloka Umirovljenici zajedno Milivoj Špika, koji i sam čeka svoju prvu mirovinu zarađenu isključivo u Hrvatskoj "Čekam i ja isto kao i svi drugi...Više od 60 dana."

60 dana zakonski je rok za dobivanje rješenja o mirovini i često je prekoračen pa su brojni umirovljenici primorani osjetiti okrutnost birokracije.

"Ja sam radio u drugoj državi pa sam malo dulje čekao, od petog mjeseca pa do kraja osmog", rekao je Miroslav, a Mare kaže da je sve papire predala i pripremila te za mjesec dana dobila mirovinu.

Tako bi i trebalo biti, kaže Špika, u vremenu kad je gotovo sve digitalizirano: "U vrijeme informatizacije i digitalizacije apsolutno je nevjerojatno da netko ne može dobiti mirovinu već prvi sljedeći mjesec nakon što je donio odluku, odnosno javio da odlazi u mirovinu. Apsolutno nema nikakvog opravdanja za kašnjenje".

U Hrvatskoj je trenutno 3800 osiguranika koji primaju akontacijski predujam dok čekaju završetak procedure, a do tad se snalaze. "Koristim socijalni dućan da bih popunila budžet jer akontacijska mirovina je jako mala, nije mi dovoljna za cijeli mjesec", kazala je Drčić. I tako iz mjesec u mjesec. Na rubu siromaštva.

