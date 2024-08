Uskoro stiže povećanje mirovine: Ekipa Dnevnika Nove TV istražila je što se može kupiti za 40 eura

Za 40-ak eura podebljat će se novčanici umirovljenicima. Ipak, većina s usklađenim mirovinama neće si moći sve priuštiti za nedjeljni ručak.



"Mogu kupit duplo manje nego prije dvije godine... povećanje penzije je kad je sve mirno i kad oni povećaju penzije", "Taj dio me uopće ne zanima, ja imam grožda i to mi je dosta, za 38 eura, znaš šta možete tri dana živjeti", ocijenili su umirovljenici.

Nezadovoljni vladinom računicom povećanja mirovina za 7,46%, umjesto planiranih, gotovo 10% iz sindikata umirovljenika poručuju.

"Što to znači za džep umirovljenika? 40 eura za one koji imaju sreću da fakat imaju prosječnu mirovinu od 535 eura?", pita se Jasna Petrović.



Takvih je manje od polovice. Ovako bi izgledala otprilike jedna košarica na tržnici do 40 eura.

Kilogram luka, paprike, zelena salata, tri kilograma krumpira, nešto rajčice, kilogram sezonskog voća, domaće mrkve i tikvica ili patlidžana.

Solidna je to košarica ali bez najčešće glavne namirnice, mesa, koje se kreće između 9 do 12 eura po kilogramu.



"Četiri vrećice, ove male 15 eura... Kaj možete kilo grozđa 2 eura, breskve 4 eura", "Njemu je malo 5 tisuća eura, je li im malo, a nama je tisuću eura... bar tisuću eura mirovina mora biti, minimalno da ne kažem 1500. Pogledaj cijene ovdje, da bi ti danas preživio pa nek priča tko što hoće", negoduju umirovlejnici.

"Neka nam daju pošteno kako treba, barem ispod 100 eura nek se ne laćaju", smatra Branko.



Iz sindikata kažu svatko prvo misli na svoj džep.



"Mislim da su bezobrzirno čak i podlo usred ljeta sebi podigli plaće što će još više umanjiti realnu vrijednost mirovina", upozorila je Jasna Petrović.



S formulom usklađivanja i veće povećanje će pričekati.



"Tim zakonom bit će izmijenjen način usklađivanja, neće biti 75:15 već 85:15. S tim će biti u povoljnijem položaju", smatra Veselko Gabričević iz HSU-a.



Drugi se zalažu za potpuno novi izračun mirovina. Umnožak godina staža i aktualne vrijednosti mirovine.



"Za 40 godina radnog staža minimalna mirovina bi bila 880 eura, a sad je izmedu 400 i 500", kaže Milivoj Špika.



Uz režije, umirovljenicima najviše od mirovine odlazi upravo na hranu.

