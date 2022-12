Vlada je za blagdane u četvrtak obećala pokloniti novac. I to najugroženijima, a među njima i umirovljenicima.

Što oni kažu na poklon premijera Andreja Plenkovića, kako žive i je li Božić bio bolji nekad ili sad, u umirovljeničkom domu Sv. Ana u Novom Zagrebu provjerio je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

Pitate li umirovljenike što žele za Božić svi će reći isto. "Samo zdravlja, samo zdravlje mi treba, ništa mi više ne treba", navodi 80-godišnja Ljuba.



Ali kad kapne dodatni novac, nitko se neće buniti. Vlada im je obećala jednokratnu potporu od 400 do 1200 kuna ovisno o visini mirovine.



"To je lijepo, krasno je to od njega, da se može sjetiti i za ove koji su malo slabije imovine", smatra 84-godišnja Zlata.

"To je lijepo, ali to vam je malo zamagljivanje, znate. Nitko nikome ne daje, jer ne daje svoju ušteđevinu nego daje od svih nas", rekla je Ljuba.

85-godišnja Tatjana kaže kako ne zna hoće li novca biti ili ne - dok ne sjedne na račun. "Imala sam dobrog muža koji mi je ostavio, njemu mogu najviše se zahvaliti, državi - ništa", dodaje.



Pa ipak, kažu, život u mirovini je lijep premda s malim primanjima - težak. "Tko ima malu mirovinu, to je jako teško", navodi Zlata.



"Skromni smo sada. Ništa nam više ni ne treba zapravo", dodaje Tatjana.



A skromiji su bili i blagdani u njihovoj mladosti, no uspomene su prekrasne.



"Onda je bio snijeg, onda je i to bio jedan ukras. Puno se družila obitelj, pjevalo se, išlo se u crkvu, s polnoćke smo se svi vraćali, išli smo jedni drugima", prisjetila se Ljuba.



"Pokloni su vam bili ovako: pod borem su bile jabuke božićnice, eventualno neki licitarski ukras - onaj konjić. To ja govorim o prve dvije godine poslije Drugog svjetskog rata - 46. i 47.", kazao je 83-godišnji Ivan.

Za uspomene se živi, ali one ne plaćaju lagodnu starost.

Kako se pripremiti? Savjet je dala najstarija među umirovljenicima - 90-godišnja Anka.



"Ja sam, kad sam počela raditi, kupila ruski sat za cijelu moju plaću, a kaput sam morala uz zajam uzeti. A sad sjede po kafićima, a 10, 12 i 15 kuna je kava. Je kako ne? To tako ne ide", rekla je i dodala da treba štedjeti za starost.



Pa što dodati? Štedjet ćemo koliko budemo mogli.

Cijeli prilog pogledajte u videu.

