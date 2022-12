Radi ublažavanja posljedica rasta troškova života umirovljenicima će biti dan dodatak ovisno o visini mirovine.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluke o dodjeli jednokratnog novčanog primanja - korisnicima mirovine i korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, a korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata.

Kako je Vlada izvijestila, za 695.000 umirovljenika s mirovinom do 4360 kn jednokratna pomoć ide po ovom modelu:

do 1850 kn dodatak je 1200 kn

od 1850,01 do 2350 kn dodatak je 900 kn



od 2350,01 do 3350 kn dodatak je 600 kn

od 3350,01 do 4360 kn dodatak je 400 kn

Jednokratno novčano primanje isplatit će se djelu umirovljenika do kraja prosinca, a drugim umirovljenicima najkasnije u mjesecu ožujku 2023.

