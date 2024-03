Vlakom kod doktora, no je li put od 25 sati u jednom smijeru dobar izbor? "Umiru jer nemaju za platiti svoje zdravstvene usluge"

HZZO troškove putovanja na rehabilitaciju iz Đakova u Osijek ne priznaje. Razlog je u najmanju ruku neobičan. HZZO naime pokriva troškove javnog prijevoza po najnižoj cijeni i prema najkraćoj relaciji. To je u velikom broju slučajeva vlak.

Iz HZZO-a pojašnjavaju da pacijent s odbijenice koji ima više od 65 godina pa po novome ima pravo na besplatan vlak i samim time nema pravo na naknadu.



"Pacijentima se ne bi smjelo na ovakav način ograničiti njihov izbor prijevoza kada idu na liječenje jer su mnogi pacijenti koristili vlastita sredstva, automobile, i dobili bi povrat troškova koliko košta karta", ispričala je Jasna Karačić iz Udruge za promicanje prava pacijenata.



Sada to više neće moći činiti.



"Oni zapravo odlučuju po logici svojih birokrata koji naprosto nastoje uštediti nauštrb svakog pojedinog građanina, a u ovom slučaju starijih osoba i umirovljenika", ustvrdila je Jasna Petrović iz Sindikata umirovljenika.

Najveći je problem što vlak nije uvijek dobar izbor za odlazak liječniku starijih i bolesnih osoba.



"Uzmimo primjer Gospića koji nema PET-CT. Pacijent upućen na tu pretragu u Rijeku primjerice idućeg ponedjeljka ima na raspolaganju dva vlaka.

Prvi kreće u 1 sat i 44 minute nakon ponoći i do Rijeke mu treba 4 sata i 51 minutu. Drugi kreće u 11 sati i 49 minuta, ali će u Rijeku stići tek u utorak jer vlaku do 120 kilometara udaljenog odredišta treba čak 25 sati i 13 minuta.

Najkraći povratak traje oko 4 i pol sata, ali samo ako kod liječnika sve brzinski obavi i stigne na kolodvor do 14 sati, za sve nakon toga vlak do Gospića vozi 23, odnosno 27 sati", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac.

U Sindikatu umirovljenika strahuju da će ova situacija brojne umirovljenke u malim sredinama gdje su i mirovine uglavnom male to staviti u tešku situaciju.



"Umiru zato jer nemaju dovoljno za platiti svoje zdravstvene usluge. Ja bih samo rekla, kako vas nije sram?", upitala je Petrović.



Sam pilot projekt besplatnog prijevoza vlakom pozdravljaju. Koliko je popularan govore i brojke. U dva mjeseca izdane su 90.304 pametne kartice kojima je ostvareno više od 172 tisuće putovanja. No to, dodaju, treba biti dobrodošao bonus, a ne osnova za ukidanje dosadašnjih prava.

