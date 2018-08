Unatoč pritiscima onih koji osim zahtjeva za smjenom ne nude nikakva rješenja, Uprava i Nadzorni odbor nemaju moralno pravo ostaviti Uljanik i radnike bez mogućnosti pronalaska rješenja u intenzivnoj suradnji s Vladom, a kada se nađe rješenje Uprava će se povući, poručuje se u priopćenju upućenom u subotu nakon zajedničke sjednice Nadzornog odbora (NO) i Uprave Uljanika, organiziranog zbog generalnog štrajka koji je pokrenut nakon neisplate plaće za srpanj.

"Uprava i NO očitovali su se po zahtjevima sindikata za smjenom Uprave i zahtjevu Štrajkaškog odbora za isplatom plaće. Uprava iskazuje žaljenje i razumijevanje problema u kojima se nalaze radnici bez plaće te razrađuje moguće modele razrješavanja tog problema. Ostavka Uprave aktivirala bi i već ranije najavljene ostavke sva tri člana NO-a, što bi značilo da Uljanik u narednom tjednu, kada se mora naći rješenje za plaće, ostaje bez ijednog tijela upravljanja", stoji u priopćenju koje je, nakon zatvorenog sastanka, upućeno iz Uljanik Grupe.

Na Izvanrednoj skupštini Društva, kako se ističe, izabrat će se novi NO, koji će imenovati novu upravu, a do tog datuma Društvo ne smije ostati bez tijela upravljanja jer bi to, kako tvrde, značilo blokadu sustava.

Uprava Uljanika, kako se navodi, u proteklim tjednima i danima predlagala je konkretna i zakonita rješenja za isplatu plaće, za čiju je provedbu važna i nedvojbena podrška Vlade te se i danas zajednički radi na nekoliko varijanti.

"Ne stoje teze da je Uljanik isključivo privatna tvrtka jer u njoj nije dominantano organizirano radničko dioničarstvo. Uljanikovim su radnicima 2012. prodane dionice, no oni su i danas svi jednaki mali dioničari-pojedinci te nemaju zajedničko nastupanje unutar organizirane udruge dioničara", navodi se.

Da u Uljaniku ne postoji organizirano radničko dioničarstvo, kažu, potvrđuje i činjenica da s jučerašnjim danom, kojim je okonačna zakonski rok, Društvo nije dostavljen dovoljan broj prijava za Skupštinu sazvanu za 31. kolovoza te se ona zbog zakonskih ograničenja, odnosno nedostatka minimalnog broja prijava, mora odgoditi.

Rješavanje situacije u suradnji s Vladom

Pored institucionalnih i malih dioničara, kako podsjećaju, sama država ima više od 25 posto vlasništva Uljanika i pojedinačno je najveći suvlasnik. Stoga je, kako se ističe, potpuno logično rješavanje situacije tražiti u maksimalnoj suradnji s Vladom i resornim ministarstvima.

Uljanik, kako se ističe, ne traži novu potporu, već provođenje ranije predviđenog Programa restrukturiranja.

"Nakon što se iz objektivnih razloga nije uspjelo realizirati dio dogovora vezan za tekuću likvidnost do početka primjene Programa, jedan od prijedloga Uprave (provjeren i potvrđen pri EU-u) bio je i da se prema dozvoljenim smjernicama EU-a krene s primjenom Programa i prije notifikacije EU-a. Nažalost, u zakonodavstvu RH, za razliku od nekolicine drugih zemalja EU-a, unesena je ograničavajuća odredba prema kojoj RH ne može krenuti u primjenu bez odobrenja EU-a", ističe se u priopćenju.

Strateški partner, navode, maksimalno je uključen u rješavanje problema i dosad je već uplatio polovicu iznosa potrebnog za dokapitalizaciju. "Ne može se očekivati da strateški partner sam izvrši sve svoje obveze prije službenog početka primjene Programa restrukturiranja", stoji u priopćenju objavljenom nakon zajedničke sjednice NO i Uprave Uljanika.

(Hina)