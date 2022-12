Od ponoći Hrvatska ulazi u Scehngen. Na slovensko-hrvatskoj granici na Bregani u ponoć će biti svečani protokol spuštanja rampi i ukidanja strogih provjera.

S više informacija u Dnevnik Nove TV javili su se reporteri Domagoj Mikić, koji se nalazi na međunarodnom graničnom prijelazu Bregana, i Matea Drmić koja je na Bajakovu.

"Provjera više od ponoći nema. Tko god ulazi u Sloveniju i Mađarsku od ponoći može bez pokazivanja putovnice i osobne iskaznice. Ono što treba reći jest da će ovdje do daljnjeg ostati kućice zbog mogućnosti ponovnog uvođenja graničnih kontrola ako nas zadesi neka nova pandemija", izvijestio je Mikić.

Na ovom graničnom prijelazu u ponoć će se svečano i obilježiti ulazak Hrvatske u šengenski prostor, Mikić objašnjava kako će to izgledati.

"U ponoć će doći ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina, njemu će načelnik postaje granične policije Bregana predati posljednji prijavak, nakon toga će se skinuti tabla postaja granične policije Bregana i od ponoći više ne postoji postaja granične policije Bregana", kazao je Mikić te dodao kako nakon toga kolona kreće slovenskog graničnog prijelaza Obrežje.

"Crveni iksevi će se zazeleniti i tamo će doći slovenska ministrica unutarnjih poslova koja će sa Božinovićem nazdraviti čašom pjenušca", izvijestio je Mikić.

Hrvatska kao članica šengenskog prostora od sutra postaje vanjska granica Europske unije, kakva je trenutačno situacija i očekuju li se gužve, javlja Matea Drmić.

"Tako je ovaj granični prijelaz od ponoći postaje vrata Europe.

To znači pojačanu kontrolu prema vanjskoj granici. S obzirom na to da je ETIAS sustav odgođen do 2024. u danima blagdana i turističkoj sezoni očekuju se gužve. To se također odnosi i na teretni promet. Svi oni koji ulaze u Hrvatsku proći će strogu kontrolu", izvijestila je Drmić.

Pitanje je i hoće li se zbog pojačane kontrole povećati broj zaposlenih na graničnom prijelazu.

"Vjerojatno će povečati broj zaposlenih. S obzirom na to da je ovo dio kopnene granice Europske unije kontrole će biti veće tim više što upravo tim koridorima prolaze ilegalne rute od migranata do narkotika", rekla je Drmić.

