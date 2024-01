Ukinuta obveza dvojnog iskazivanja cijena, građani strahuju što bi se moglo dogoditi: "Nadam se da neće doći do toga"

Od jučer je ukinuta obveza dvojnog iskazivanja cijena. Kuna odlazi u prošlost, no i danas su građane u brojnim trgovinama dočekale dvojne cijene. Dok trgovci očekuju kako će uklanjanje cijena s kunama potrajati i mjesec dana, građani strahuju od novog poskupljenja.

"Računam da će svima biti dovoljno mjesec dana da to riješe jer sad je to ipak lakše. Kod uvođenja dvije valute je to bilo puno veće za sustave, sad samo treba eliminirati. Ima tehničkih poteškoća, ali je to sigurno lakši put", rekao je Slobodan Školnik, direktor trgovine namještaja.

"Ako su planirali povisiti cijene, to će napraviti ovako ili onako", rekla je Nada.

"Nadam da ne, naše su plaće jako male, ne bi trebalo ništa poskupjeti", kaže Ankica.

"Naša situacija je takva da mi uvijek nešto iskoristimo, ali vjerojatno s vremenom će doći sve na svoje", rekao je Stjepan.

