Godina je dana od uvođenja eura, građani je pamte po visokim cijenama: "Pamtimo mi dobro koliko je nešto bilo prije dvije godine, godinu i koliko je sad"

Prije točno godinu dana guverner i ministar Marko Primorac podigli su prvih 50 eura.



Građani se s njima u početku nisu lako saživjeli. 365 dana poslije ipak je lakše.



Kune se i dalje čuvaju, u ladicama ih je oko četiri milijarde i 660 milijuna. Sjećamo ih se sa sjetom, ne toliko zbog valute koliko zbog toga jer je zbog inflacije sve bilo jeftinije.



"Nijedna druga država nije imala takvu inflaciju kad je ulazila u eurozonu. Ja se sjećam slovenskog slučaja. 7,6 je bila i oni su kukali kako su to visoke cijene, naša je u prosincu lani bila 13,8", naglasila je Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Od početka godine cijene su rasle. politika je krivila trgovce, trgovci dobavljače, oni politiku i tako u krug.



"Država će djelovati i to baš prema svima koji su išli u taj pothvat neopravdan", rekao je prvog siječnja prošle godine premijer Andrej Plenkovć.



No nije, umjesto toga pokrenula je aplikaciju Kretanje cijena. Revolucije nije bilo pa smrzavaju osnovne namirnice. Pomažu jednokratni dodaci i rast plaća, ali one ne rastu brzinom kojom rastu cijene.



"Cjenovni udar koji je bio uzrokovan rastom cijena hrane je premašio sve ono što se dobilo i na plaćama i na mirovinama. Kad je inflacija primjerice bila 8 posto, hrana je poskupljivala preko 16, 17 posto i sad kad se inflacija primiruje na puno nižim stopama još uvijek je dvostruko veće poskupljenje hrane", ispričao je Krešimir Sever iz Nezavisnog hrvatskog sindikata.

Godinu dana od uvođenja eura, prema portalu Kretanje cijena, košarica od 365 artikala jeftinija je u odnosu na račun u kunama od 3,7 do 8,6 posto, ovisno o trgovini. Zvuči bajno, no to su proizvodi koje trgovci sami prijavljuju, razliku namiruju na drugim artiklima.



Prema podacima Zavoda za statistiku koji je do jučer imao zakonsku obvezu pratiti cijene 105 proizvoda i usluga, od uvođenja eura pojeftinilo je samo njih 15.



Ostalih 88 toliko je poskupjelo da je ta košarica u godinu dana skuplja 63 eura i 72 centa ili 480 kuna.



"Pamtimo mi dobro koliko je nešto bilo prije dvije godine, godinu i koliko je sad. To je strašno", rekao je Tvrtko iz Zagreba.



Od prvog siječnja ukida se još jedna zakonska obveza, dvojno prikazivanje cijena. Neki već zazivaju skrivena poskupljenja. Možda vašem novčaniku, ako ste se prejeli za vrijeme blagdana, pomogne to što bi bilo vrijeme za dijetu.

