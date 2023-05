Još jedna blamaža Državnog odvjetništva – Josip Protega i ostali optuženi u aferi Bankomat nepravomoćno su oslobođeni i to gotovo 14 godina od uhićenja. Potvrdi li ovu odluku i Visoki kazneni sud, bit će to još jedan fijasko tužiteljstva. Ovo suđenje postalo je najduži prvostupanjski postupak u hrvatskoj povijesti.

Na izricanju nepravomoćne oslobađajuće presude u aferi Bankomat bilo je tek nekoliko optuženih, ali ne i Josip Protega. Optuženi su da su povlaštenim klijentima osiguravali rizične kredite i tako oštetili Hrvatsku poštansku banku za 240 milijuna kuna i još dodijelili sebi menadžerske bonuse. Te tvrdnje USKOK nije uspio dokazati.

"Postupanje prvo, drugo i trećeoptuženika bilo je usmjereno u cilju privlačenja što većeg broja financijski moćnih klijenata i ostvarivanja što većeg profita za HPB jer, što je profit veći, i bonusi uprave i vodećeg menadžmenta su izdašniji", rekao je predsjednik sudskog vijeća Vjeran Blažeković.

Obrana je odlukom prezadovoljna.

"Uspjeli smo to konačno dočekati nakon 14 godina. Ja sam bio mlađi odvjetnik crne kose, sad zgledam bitno drugačije. Mogu reći da je meni bila očekivana oslobađajuća presuda", rekao je Darko Maržić, odvjetnik Josipa Protege.

"Samo bih htjela reći da je doista ovaj predmet najveći promašaj Državnog odvjetništva što sam ga ja vidjela u ovih 40 godina svoje karijere", rekla je Jadranka Sloković, odvjetnica Marijana Kirinića.

Prstom upiru u tužiteljstvo zbog odabira vještaka.

"Radi se zbilja o potpunom fijasku. Radi se o situaciji koja je doista krivo krenula za što ih ne možemo optužit, ali krivo je krenula zbog lošeg vještaka da bi onda zapravo se Državno odvjetništvo totalno pasiviziralo i ostavilo svaku odluku sudu", rekla je Sloković.

"Državno odvjetništvo, bez obzira je li sigurno u nalaz ili ne, uzima nalaz kao smokvin list. Njih nitko ne kontrolira sve dok oni gone. Njih se preispituje kad ne gone, a kad gone sve ide nekim svojih tijekom bez obzira je li to osnovano ili ne", smatra Čedo Prodanović, odvjetnik Josipa Protege.

Država će plaćati troškove suđenja?

Ako ova presuda postane pravomoćna, troškovi idu na teret države.

"14 godina su trajali. To će sigurno biti ogromni troškovi", istaknuo je Maržić.

USKOK ostaje pri svom i najavljena je žalba.

"Temeljem provedenog dokaznog postupka, smatramo da je van svake razumne sumnje dokazano da se u ovom konkretnom slučaju radilo o organiziranom kriminalnom kockanju tuđim novcem u korist privilegiranih klijenata banke i to po odabiru vodećih osoba banke", rekao je Saša Manojlović, zamjenik ravnateljice USKOK-a.

Duljinu suđenja objašnjava izmjenama sudaca i vještaka tijekom rasprave, odgodama zbog pandemije i potresa. Nakon gotovo 14 godina, još se čeka pravomoćnost presude.

