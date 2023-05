Premijer Andrej Plenković najavio je da će se od 2024. godine svima povećati plaće. Njegov je plan analizirao reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.

Iako se Vladu već duže vrijeme poziva da krene s reformom poreznog sustava, Andrej Plenković je tek nedavno najavio da će to biti učinjeno te je rekao da će od 2024. godine plaće svima biti povećane. Zašto je to učinio baš sada? Na to je pitanje odgovorio reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.

"Rekao bih da je to sretan spoj ekonomskih okolnosti i političkih interesa. S jedne strane, inflacija je dovela do rekordnih poreznih prihoda i vrlo jakog smanjenja javnog duga, ali istovremeno nagriza životni standard građana jer kod velike većine rast plaća nije pratio inflaciju. Dakle, Vlada i ovako i onako ove godine ne bi mogla izbjeći zahtjeve da djeluje u smjeru povećanja plaća. S obzirom da je sljedeće godina takozvana superizborna, logično je da to najave već danas, a onda da građani to osjete već početkom sljedeće godine uoči početka tog izbornog ciklusa", rekao je.

Također je objasnio po čemu se ova reforma razlikuje od onoga što je predlagala Hrvatska udruga poslodavaca.

"Jedna ključna razlika jest što je HUP-ov prijedlog išao prema značajnijem povećanju plaća – nazovimo ga tako – srednjeg sloja. Vlada, pak, naglasak stavlja na rast nižih plaća. Vladina logika je da taj novac onda u potpunosti završava u potrošnji pa kroz PDV četvrtina opet u proračunu, dok kod onih s većima plaćama dio tog ekstra prihoda završi u štednji", rekao je Biočina.

Iako ne znamo detalje reforme, Biočina je istaknuo tko bi mogli biti njezini najveći gubitnici i dobitnici.

"Prema onom što dosad znamo, najviše bi od ove reforme trebale dobiti obitelji koje imaju prosječne ili blago ispodprosječne prihode, a više djece i to zato što će se povećavati odbitak za uzdržavane članove. S druge strane, uvjetno govoreći, najgore će proći samci koji imaju visoke plaće", objasnio je reporter Dnevnika Nove TV.

Na kraju je rekao hoće li reforma utjecati na ljude koji su već u mirovini.

"Izravno promjena oporezivanja rada ne utječe na one koji više ne rade. No, tu postoji i obećanje još iz izbornog programa temeljem kojeg je Andrej Plenković došao na vlast, a to je da će se mirovine približavati razini od 60 posto prosječne plaće. Sad su na 40-ak posto. Ako porastu plaće, taj će postotak još pasti, pa će biti logičan zahtjeva da i oni rastu. Slijedi nam super-izborna godina, a umirovljenici su brojno i disciplinirano izborno tijelo", naglasio je.

