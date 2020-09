Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Olivera Majić u srijedu nije htjela podrobnije komentirati to što je uhićeni predsjednik uprave Janafa Dragan Kovačević dobio grobno mjesto u tzv. Aleji zaslužnih građana na Mirogoju, ističući da se odluke o tome donose u okviru Zakona.

"Dodjela grobnog mjesta definirana je Zakonom o dodjeli grobnih mjesta iz 1998., odnosno izmjenama i dopunama zakona 2017. i 2019. To je zakon u okviru kojeg se donosila odluka, a odluku je donijela uprava Zagrebačkih groblja i ja je ne bih komentirala", kazala je Majić na konferenciji za novinare zagrebačkog Stožera civilne zaštite.

"Biti velikan, ono što zovemo znamenite osobe, uistinu jesu znameniti po svojim djelima i onome što su ostvarili tijekom svog života", pa je bilo kakvo komentiranje, smatra Majić, suvišno.

"Mislim da osoba koja je sada probudila interes nije zaslužila, ili meni nisu poznate informacije da se tamo nalazi, ali mislim da je o tome davno trebalo voditi računa", rekla je.

Predsjednik Uprave Janafa Dragan Kovačević uhićen je nedavno u velikoj antikorupcijskoj akciji zbog sumnje da je, uz ostalo, primio mito od 1,96 milijuna kuna u gotovini kao nagradu za osiguranje dodjele poslova čiji je investitor Janaf.

Majić naglašava da je zaključak o dopuni odluke o grobljima, na prijedlog gradonačelnika Milana Bandića donesen 2019., "dakle mnogo prije nego što je ova situacija nastala". Odlukom je osnovano povjerenstvo koje se sastoji od predstavnika relevantnih gradskih ureda.

"To su odluke koje zadužuju generacije Zagrepčana i bilo kakva mala pogreška može narušiti poimanje tzv. Aleje velikana, a to su oni koji su živjeli časno i ostaju velikani za čitav život", rekla je Majić.

Odluku donosi povjerenstvo

Patrik Šegota, voditelja Gradskih groblja, dodatno je pojasnio da se povjerenstvo sastoji od sedam članova koje imenuje gradonačelnik.

Nakon što zaprimi zahtjev od obitelji, udruge ili organizacije, sastaje se i raspravlja o zahtjevu za grobnim mjestom, zadovoljava li kriterije da je osoba zadužila Zagreb sukladno postignućima, velikim stvarima koje su učinili za zajednicu, grad, sustav zdravstva.

Nakon toga povjerenstvo daje prijedlog i zaključak gradonačelniku, koji sukladno preporuci povjerenstva donosi odluku može li osoba dobiti grobno mjesto.

Mediji pišu da je Kovačević uspio doći do grobnog mjesta u takozvanoj Aleji velikana, iako ga je praktički nemoguće kupiti, već se ona dodjeljuju zaslužnim građanima.

Tako je uhićeni šef Janafa, makar posmrtno, dobio mjesto u društvu ljudi poput Ede Murtića, Dražena Petrovića, Vjekoslava Šuteja i ostalih. Kovačević je parcele za dva grobna mjesta platio između 200 i 300 tisuća kuna. Naknadno je još u spomenike uložio otprilike isti iznos, pišu mediji.

Šegota kaže da ne zna odgovor na pitanje je li sve bilo po pravilu kad je bivša voditeljica groblja Ljerka Ćosić svojoj obitelji dodijelila grobna mjesta na Mirogoju.

"Svaki građanin može podnijeti zahtjev, pa tako i obitelj bivše ravnateljice, tu nema ništa sporno, kao niti to da se sukladno mogućnostima, ako u tom trenutku ima slobodnih mjesta, tom zahtjevu udovolji po cjeniku koji je javno dostupan", rekao je.

Bandić: "Ne znam po čemu je on velikan"

Dodjelu grobnih mjesta uhićenom šefu Janafa Draganu Kovačeviću komentirao je i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Na Radio Sljemenu upitan je kako je moguće da je Kovačević dobio prvo dva grobna mjesta u tzv. Aleji zaslužnih građana, a zatim je tamo sagradio luksuznu granitnu grobnicu.

"Ja zaista ne znam po čemu je on velikan i čime je to zadužio naciju. Bivša direktorica će morati to pojasniti", poručio je Milan Bandić.