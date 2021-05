Dugogodišnji zagrebački gradonačelnik Milan Bandić pokopan je na zagrebačkom Mirogoju, no grobno polje uz arkade u koje je položeno njegovo tijelo do 1. ožujka nije ni postojalo.

Pri dodjeli grobnog mjesta za ukop Milana Bandića gradska uprava na čelu s njegovom bivšom zamjenicom Jelenom Pavičić Vukičević nije se pridržavala propisanih procedura. Time je devastiran Mirogoj, koji je zaštićena kulturno - povijesna cjelina, a kojeg je Ministarstvo kulture nedavno prijavilo kao ugroženu baštinu, komentirali su stručnjaci za Telegram koji donosi ovu priču.

Tamo su ljubimci prije obavljali nuždu

Zrinka Paladino, arhitektica i bivša zamjenica pročelnika zagrebačkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture, kaže da je tim činom i pokojniku iskazano nepoštovanje jer je praktički pokopan izvan groblja, na zelenoj površini kraj križanja.

"To nije grobno polje niti je ikada bilo grobno polje niti je smjelo postati grobno polje jer je neposredno uz arkade koje imaju svoju vizuru. Zna se kako se na to gleda s konzervatorskog aspekta. Bandićev grob je uguran na krajnje nesuvislo i nepristojno mjesto. Radi se o zelenoj površini na kojoj su ljubimci prije toga obavljali nuždu", komentira Paladino.

S obzirom na to da se radi o zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini te su arkade pojedinačno dobro za svaku intervenciju u prostoru potrebno je poštovati propisane procedure temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Već dan nakon smrti Milana Bandića, 1. ožujka, krenulo se s radovima na izradi grobnice koja je bila gotova 3. ožujka. Kako je moguće ishoditi sve potrebne dokumente u tako kratkom roku Telegram je upitao nadležne gradske službe, no nisu dobili odgovor, ono što jesu dobili su dokumenti iz kojih je jasno da se zaobišla propisana procedura i da grobno mjesto Milana Bandića nije ni postojalo do 1. ožujka.