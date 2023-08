VIDEO Bijesna rulja pali katoličke crkve: "Mrežama su se dijelile fotografije zapaljenog Kurana što je zapalilo gomilu"

Stotine ljudi krenule su obračun u kršćanskoj četvrti mjesta Jaranwala u gradu Faisalabadu u pokrajini Punjab, kazali su sigurnosni izvori.

Nasilje je potaknuto optužbama da su najmanje dvojica kršćana oskrnavila Kuran.

Videosnimke podijeljene na društvenim mrežama pokazuju stotine muškaraca okupljene ispred crkve koji izvikuju slogane protiv kršćanske zajednice.

Pakistanski biskup Azad Marshall pozvao je policiju u pomoć.

"Dok pišem ovu poruku, zgradu crkve pale", napisao je na platformi X, nekadašnjem Twitteru.

Words fail me as I write this. We, Bishops, Priests and lay people are deeply pained and distressed at the Jaranwala incident in the Faisalabad District in Pakistan. A church building is being burnt as I type this message. Bibles have been desecrated and Christians have been… pic.twitter.com/xruE83NPXL