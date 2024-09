Nakon uhićenja Šarića i Škorića oporba ujedinjena: "Informacije cure ondje gdje odgovara premijeru Plenkoviću"

U razmaku od nekoliko dana HDZ-ov Josip Šarić podnio je ostavku na mjesto saborskog zastupnika pa mu je policija pokucala na vrata, a sličan scenarij dogodio se drugom utjecajnom HDZ-ovcu, Josipu Škoriću, koji je također prije uhićenja podnio ostavku.



"Ja ne mogu to komentirati, tko daje ostavke, puno ljudi daje ostavke, onda dok vide ovu novu praksu, možda se i predomisle. Ali ne bih na taj način uopće to komunicirao. Ono što je za mene bitno je da sustav komunicira neovisno pravosuđe i sudstvo radi, nedodirljivih nema, ovo je još jedan dokaz očito", ocijenio je ministar pravosuđa Damir Habijan.

Da nema nedodirljivih, ustvrdio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u nedjelju u Dnevniku Nove TV.



"Danas vam je to primjer i bit će toga još, bit će toga još..." rekao je znakovito.

HDZ-ov saborski zastupnik Nikola Mažar upućuje da tajni izvidi traju duže vrijeme.



"U samoj zgradi poglavarstva između bivših i sadašnjih djelatnika grada, prema tome, mislim da tu ništa nije suspektno", rekao je.

Dok HDZ-ovci govore da su ih uhićenja iznenadila, oporba je uvjerena u suprotno.



"Vidimo samo promjenu u prioritetima premijera Plenkovića, njemu je sad jedino bitno, kad se njegovi uhićuju, da se ne uhićuju kad su na dužnosti, nego da ih se valjda unaprijed obavijesti, dogovori kada će to otprilike biti da bi oni stigli unaprijed dati ostavke", smatra Sandra Benčić.

Upravo kako bi spriječio curenje informacija, Andrej Plenković je postrožio zakon, takozvani Lex AP.

"Sprječavaju se probici u kaznenom postupku osoba na koje se to odnosi da bi se dovelo u poziciju nekoga tko je za nešto osumnjičen da ga se unaprijed medijski praktički likvidira", rekao je u travnju premijer Plenković.



"Svakako se postiglo tim izmjenama to da informacije ne cure. Ne cure tamo gdje treba, ne cure u javnost, ali cure tamo gdje Plenkoviću treba. Ovakva izmjena Kaznenog zakona pomogla je upravo kriminalcima, dakle izvršila je svoju funkciju da se zaštiti sam vrh HDZ-a", smatra SDP-ova Mirela Ahmetović.

"Postavlja se pitanje tko je duboko grlo u DORH-u, je li to novi glavni državni odvjetnik Turudić s obzirom na to da je u prošlom mandatu Plenković negodovao kad su mu uhitili ministra Horvata na dužnosti, a sad imamo dva moćna HDZ-ovca, daju ostavke da bi nakon toga uslijedilo uhićenje", sumirao je Nikola Grmoja.



"A kako bi znali, nije premijer Milanović da zna..." odgovara pak Mažar.



"Proveden je postupak protiv člana HDZ-a i onda se tobože okreće u smjeru lažnih informacija o curenju informacija. To govori ljevica, oporba, Grmoja, oni koji su aplaudirali Milanoviću, koji se javno hvali kao premijer da je znao za tajne izvide", rekao je Mažar.

Da je otkrivanje tajnih podataka kažnjivo, upozorava profesorica kaznenog prava. Objašnjava i da, kad se traže dokumentacija i podaci od zaposlenika, svi uključeni moraju paziti na tu tajnost, da osumnjičenici ne doznaju da su pod povećalom.



"Ako nas netko traži određene podatke, mi ne smijemo otkrivati da smo te podatke dali, koji su naravno ovlašteni biti dani tijelima progona. Ako slučajno dođe do nas informacija određene vrste jer ne smije doći, probitak postupka je zaštićen, tako da postoji kaznena odgovornost", podsjetila je Sunčana Roksandić.

I s ostavkom i bez nje uhićenje dvojice visokopozicioniranih HDZ-ovaca za tu stranku nije nimalo ugodno.

