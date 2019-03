Školjkari u Malostonskom zaljevu trpe veliku štetu zbog pronađenog noro virusa u njihovim školjkama. Šteta će biti još i veća, upozoravaju znanstvenici, ako se realiziraju građevinski projekti unutar zaštićenog rezervata. Tvrde kako je jedinstvena malostonska kamenica ugrožena.

Dok god je zabrana prodaje na snazi, školjkari trpe štete zbog fekalnog onečišćenja malostonskog zaljeva i pronađenog noro virusa. Ljiljana Bebek iz Školjkarstva Bebek, napominje kako će pretrpjeti veliku materijalnu štetu. "To je za velike ljude mala stvota, za nas male ljude je to ogromna svota, negdje oko 30-ak tisuća kuna", ističe.

Mali ljudi nasuprot velikih političkih planova. Norovirus mogao bi biti tek početak problema. Prostorni planovi u zaštićenom rezervatu otvaraju nove opasnosti.

Turistički kompleks sa 600 kreveta predviđen je u Dubi Stonskoj na brdima i trebao bi ga graditi britanski mirovinski fond. Iz Općine kažu kako već rade na papirologiji za potrebnu infrastrukturu. Znastvena struka okupljena u Institutu za more tome se oštro protivi.

Načelnik Općine Ston Vedran Antunica ističe: "Svi stručnjaci iz instituta su imali priliku i mogućnosti da daju svoje primjedbe na to. Rekli su tada primjedbe ali nisu uvažene.Očito da primjedbe nisu imale osnove", smatra.

Vladimir Onofri iz Instituta za more Dubrovnik smatra da se pogoduje investitorima. "Za sitnu paru se pogoduje nekim investitorima i hoće zaštitu uništiti i samo zaštiti more bez kopna".

Resorni ministar Tomislav Čorić kaže kako ne zna tko je to rekao, no to je čudno jer je prije godinu dana upoznat s planovima u Malostonskom zaljevu i mišljenjem znanstvene struke.

Prije godinu dana je rekao da svaka izgradnja svaki potencijalni projekt u RH treba zadovoljiti okolišne standarde. Standarde o kojima i danas govori, ali ne zna o kojem projektu ga pitamo.

"Ne znam o kojem je točno projektu riječ, međutim ukoliko do njega dođe on mora proći evaluaciju, ukoliko prođe ministartvo neće imati ništa protiv takvog projekta", rekao je ministar u srijedu.

Evaluaciju koju spominje ministar rade stručnjaci iz njegova Ministarstva, a procjenjuju ekološke studije koje naručuje i plaća investitor. Da sustav nije dobar, smatra bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holy koja je predlagla izmjene.

"Činjenica je da nije dobar zato što se može sumnjati u objektivnost i zbog toga moramo govoriti o potencijalnim rješenjima. Da ne bude direktnog kontakta između investitora i izrađivača studije i na taj način bi se uvelike podigla kvaliteta studije", ističe.



Malostonski zaljev i malostonska kamenica jedinstveni su - ali čini se kako odgovorni ljudi u ovoj zemlji o odgovornosti u ovom slučaju najmanje razmišljaju.

