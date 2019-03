Tradicionalna degustacija malostonskih kamenica na blagdan svetog Josipa neće biti održana ove godine u Stonu jer je u navedenim kamenicama pronađen norovirus. Veterinarska inspekcija potvrdila je prisutnost norovirusa u tri od pet kontrolnih točaka.

"U sklopu obilježavanja feste sv. Josipa i Dana malostonske kamenice u organizaciji Turističke zajednice općine Ston, Općine Ston i Udruge Stonski školjkari, planirani dio pučke feste u subotu, 16. ožujka, na rivi u Malom Stonu, preventive radi, ove godine je otkazan", potvrdila je Turistička zajednica Stona za Slobodnu Dalmaciju.

"Imajući na umu eventualne zdravstvene tegobe koje bi mogle nastati konzumacijom termički neobrađenih školjaka, donesena je zajednička odluka organizatora da se dio manifestacije otkazuje", poručili su pak organizatori Dana malostonske kamenice.

Veterinarska inspekcija otkrila je da se norovirus u kamenicama zadržava u zonama od Hodilja do Bistrine, Maloga Stona, Soca, Banje i Kuta. Što je dovelo do zaraze kamenica, pokušao je pojasniti stručnjak Vlado Onforio, znanstveni savjetnik u Institutu za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku.

"U svim kućama su septičke jame, što možda nije bio problem kad je bilo nekoliko obiteljskih kuća, no danas su tu apartmani, puno ljudi. Septičke jame taj pritisak ne mogu izdržati i to negdje mora izići van. To vam je to. Mi smo sami sebe 'zas**li'. To je, naravno, uzrok – fekalije, sve je to s kopna", kaže za Slobodnu Onforio.

Dodaje kako je i problem u tome što se ne zna jesu li sve kuće i objekti spojeni na prošlogodišnji uređeni kanalizacijski sustav u Malom Stonu.

Onofori kaže kako je hrvatsko more čisto i spada u prvu kategoriju, no da ćemo očito morati raditi pročistače za školjke. "Sramota! Što drugo reći", dodaje.

"Morate znati da jedna bakterija u moru znači da je koncentracija u školjci 20 puta veća. To su bakterijske bombe, vrlo ozbiljna stvar. Ne treba se igrati s time i ne treba jesti kamenicu dok je tako", ističe na kraju.