Koji su to zahtjevi poduzetnika, iznio je Dražen Oreščanin iz udruge Glas poduzetnika u razgovoru s Ivanom Brkić Tomljenović za Dnevnik Nove TV.

Tomislav Ćorić kaže da je to još jedna od budalaština UGP-a, odnosno gospodina Bujasa. Zahtjeve poduzetnika ne doživljavaju baš ozbiljno.

''To je bilo upućeno Božinoviću i on već sutra ima sastanak s predstavnicima industirije vjenčanja i cateringom. Ne znam zašto je Ćorić išta o tome govorio, to nije bilo pitanje upućeno njemu. Vjerujem da je zaslijepljen mržnjom koju osjeća prema meni i UGP-u. Meni je njega žao. On ne shvaća da je državni činovnik koji je na usluzi građana, poduzetnici. Nema kućni odgoj i temeljnu kulturu javnog komuniciranja. Savjetovao bih i njemu i Plenkoviću da mu uplati neki tečaj'', oštar je Dražen Oreščanin iz udruge Glas poduzetnika.

Traže da se svima kojima je ograničen ili onemogućen rad, omogući. Da se organiziraju vjenčanja, sajmovi i eventi od 15.5 te da restorani i kafići rade i u zatvorenom.

Na Capakovu izjavu da nas svejedno može ''odalamiti rep trećega vala'', Oreščanin kaže kako možemo reći da je Hrvatska zadnja u Europi po procijepljenosti. ''Dokazana je sezonalnost virusa. Činjenica je da brojevi padaju'', istaknuo je.

Potpore za svibanj se iz mjeseca u mjesec produljuju. No neizvjesnost se nastavlja. ''Vjerujemo i koliko smo čuli, da te potpore neće biti produljivane. Koliko sam shvatio, iako nisam bio na sastanku, kolege koji su bili rekli su da je ministar Ćorić rekao da nakon svibnja neće biti potpora jer će se sve otvarati. Jasno nam je da su lokalni izbori'', kazao je Oreščanin.

Puno se pričalo i o kreditima. ''Svi koji su u problemima imaju jako loš kreditni rejting. U principu ne mogu dobiti konvencionalne kredite od banaka. Komercionalne banke još nisu prihvatile uvjete. Država je mogla zahtjevati od banaka da se to napravi i osigurati sredstva'', zaključio je Oreščanin u Dnevniku Nove TV.

