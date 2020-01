Facebook grupa ''Pravda za Filipa'' ponovno je ugašena. Ovo je drugi put da je grupa s tim nazivom isključena. Odmah nakon što je isključena na Facebooku se pojavila nova istoimena grupa.

Ugašena je i druga Facebook grupa ''Pravda za Filipa'' kojoj se u nešto više od 12 sati pridružilo oko 17.000 članova kako bi izrazili podršku Filipu Zavadlavu, osumnjičenom za trostruko ubojstvo u Splitu. Čim je ugašena na Facebooku je otvorena, nova istoimena grupa.

Prva je grupa brojila oko 20.000 članova, a nakon što je ta grupa ugašena, administratori su pokrenuli novu, a koja je sad također ugašena. Kao i u slučaju prve, nije poznato je li grupa nestala zbog mogućih prijava ili su ju odlučili ugasiti sami administratori. Na naš upit su ranije kazali da će se naknadno obratiti javnosti.

Podsjetimo, grupa ''Pravda za Filipa'' jučer je angažirala i uglednog odvjetnika Branka Šerića koji će zastupati splitskog ubojicu.

Masovnu podršku trostrukom ubojici na društvenim mrežama komentirao je i stručnjak za sigurnost Tonćija Prodana rekavši da jedno nasilje rađa drugo i stvara spiralu. ''Ne bih isključio takvu situaciju u ovom slučaju s obzirom na viralnost društvenih mreža, brzinu širenja vijesti, formiranje raznih grupa. Ne bih isključio eventualne osvete. Mislim da bi to trebalo prevenirati. Nije izvjesno da će se to dogoditi, ali to je jedan od scenarija'', smatra Prodan.