Udruge Are you Syrious? i Centar za mirovne studije tvrde kako Ministarstvo unutarnjih poslova provodi pritiske na na odvjetnički ured koji štiti prava izbjeglica, kao i na aktiviste i aktivistkinje organizacija koje pružaju pravnu i humanitarnu zaštitu izbjeglicama.

Na svom Twitter profilu CMS je objavio kako policija dolazi u njihove kuće te su pozvani na obavijesni razgovor danas u 10 sati u Heinzelovu.

Za isto vrijeme udruge su najavile i konferenciju za medije na kojoj su se uz navodne pritiske MUP-a osvrnuli na situaciju u kojoj se nalazi obitelj poginule djevojčice Madine, poglavito nakon izdavanja privremene mjere Europskog suda za ljudska prava, kao i na uvjete drugih obitelji u detenciji u Tovarniku.

Na početku konferencije za medije novinarima se obratio Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije.

"Hvala što ste prepoznali vrlo važnu temu, a to je da naše organizacije već neko vrijeme, a posebno nakon što je obitelj pokojne Madine došla u RH doživljavaju neugodne pritiske od strane MUP-a, odnosno policije", rekao je. Objasnio je kako je volonter Udruge Are you Syrious? koji je pomagao obitelji dobio obavijest od policije da će se protiv njega pokrenuti postupka zbog pomaganja u ilegalnom prelasku granice.

"Par dana kasnije policija je kontaktirala odvjetnički ured tvrdeći da punomoć koju je obitelj dala odvjetničkom uredu nije valjana i otvara pitanja oko vjerodostjnosti potpisa. Cijelo ovo vrijeme mi u nekoliko navrata pokušavamo stupiti u kontakt s obitelji, i da dalje nam se brani stupanje u kontakt", rekao je Bosanac.

"Konačno, netom prije ove konferencije MUP objavljuje sljedeću poruku na Twitteru: 'Tri osobe primile su poziv jučer iza 16 sati, a konferencija za medije CMSZagreb, sazvana je nakon toga. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje'. Dakle, još jedan pritisak. Svi koji ste ovdje znate da je poziv za konferenciju stigao jučer, poslali smo ga u 10:30 sati. Nakon toga je policija pozvala na obavijesni razgovor danas u 10 sati. Mi smo se svi ispričali i rekli da ćemo doći nakon konferencije", rekao je Bosanac.

"To su očigledni pritisci Ministarstva na naš rad, a to je s ciljem da se stane s postupkom koji je obitelj s odvjetnicom podigla protiv policije", dodao je.

"Policija je ovdje u debelom sukobu interesa i koristi pritisak kako bi odmaknula temu od onoga što je bitno - što se dogodilo te noći i tko je odgovoran za smrt djevojčice", zaključio je.

Na konferenciji za medije rečeno je da izbjeglice često kontaktiraju ove udruge, a volonteri ne mogu napraviti ništa osim kontaktirati policiju i dati im podatke o izbjeglicama.

Kako je objasnila Tatjana Tadić, tako se javila i Madinina obitelj nakon čega je njihov volonter odmah izišao na teren te s njima otišao u policijsku postaju te predao detaljno izvješće o svemu.

"Dva tjedna kasnije dobio je obavijest da se protiv njega pokreće prekršajni postupak zbog pomaganja u ilegalnom prelasku granice. Policija nam se osvećuje zbog činjenice da su bili prisiljeni zadržati neželjenu obitelj u zemlji", rekla je.