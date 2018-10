Daniela Drandić iz Udruge RODA šokirala se izjavom ministra zdravstva Milana Kujundžića da treba sankcionirati i one koji su prijavili ljude koji nisu počinili greške, a najavljujući skori nalaz inspekcije po bolnicama nakon brojnih prijava žena.

Na pitanje hoće li nakon nalaza inspekcije biti kažnjavanja i pozivanja na odgovornost, ministar Milan Kujundžić odgovorio je: ''Sto puta sam rekao, zakon je jednak za sve, treba analizirati i vidjeti. Gdje god postoji krivica, treba sankcionirati. Kao i one koji su prijavljivali ljude koji nisu počinili pogreške.'' Ministar je najavio nalaz inspekcije kroz 15 dana.

''U šoku sam'', prva je reakcija Daniele Drandić iz Udruge RODA. U razgovoru za DNEVNIK.hr rekla je da joj nije jasno na koga misli ministar jer su sva svjedočanstva koja su oni predali Ministarstvu bila anonimna.

''Radi li se to u drugim sektorima, primjerice ugostiteljstvu? Sankcioniraju li se oni koji prijave konobara da im nije dao račun?'', zapitala se Drandić. Naglasila je da ne može vjerovati da je to ministar rekao i da se nada da je to bio lapsus.

''Ako je ovo zbog toga da žene ne dižu glavu, to se tako ne radi. To je jako, jako opasno ako ministar na taj način želi sve zataškati'', zaključila je Drandić.